Ученые НЭТИ создали облегченный преобразователь электроэнергии для космических аппаратов

Ученые НГТУ НЭТИ вместе с компанией АО «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнёва разработали и запатентовали преобразователь электрической энергии для систем электропитания аэрокосмических аппаратов, позволяющий уменьшить массу системы электропитания.

Преобразователь сочетает в себе два входа для источников электрической энергии: солнечной батареи и аккумулятора — и один выход. Тогда как в настоящее время в летательных аппаратах используются два или три отдельных преобразователя.

— Главное преимущество устройства — высокая удельная мощность, что является критически важным для авиационной и космической техники. Уменьшение массы преобразователя с одновременным повышением его мощности позволяет увеличить полезную нагрузку летательных аппаратов, что, естественно, дает экономическую выгоду эксплуатации и вывода на орбиту, — сообщил старший преподаватель кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ Дмитрий Штейн.

Система электропитания занимает много места в космическом аппарате, и оптимизация ее веса является актуальной проблемой. Преобразователь ученых НГТУ НЭТИ позволяет на 20—25% облегчить систему электропитания спутника, что плюс к экономической выгоде дает возможность использовать освободившееся пространство для научного оборудования или систем жизнеобеспечения.

— Нужно понимать, что аккумуляторную батарею надо заряжать. Для этого часто ставится еще один преобразователь — зарядное устройство. Наш преобразователь способен заменить все три этих устройства, — отметил Дмитрий Штейн.

В настоящее время ученые продолжают совершенствование системы: проходят испытания наземного макета, идут работы по повышению надежности устройства. Планируется в ближайшее время получить работающий прототип.

В 2021 году разработка получила золотую медаль XXIV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2021».