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Степан Сухих: не бояться и считать деньги

Степан Сухих, стартап директор, директор проекта «История подарков»
  • 24/06/2019, 12:06
Степан Сухих: не бояться и считать деньги

БизнесХаки

Не бойтесь реализовывать свои предпринимательские идеи. Как дешевле протестировать гипотезы? Почему нужно просчитывать бизнес-проект заранее?

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