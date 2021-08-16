Три новые территории развития появятся в Новосибирской области

В Новосибирской области в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) свое развитие получат три новые площадки: в поселках Ложок и Тулинский, а также микрорайон «Смарт-Сити». Общая площадь развиваемых территорий составит около 935 га. Здесь планируется построить более 1,5 млн кв. м жилья. Об этом доложил глава регионального Минстроя Иван Шмидт в ходе оперативного совещания в областном правительстве. По словам министра, в настоящее время к данным проектам уже проявили интерес частные инвесторы, сейчас обсуждается взаимодействие участников их реализации. При этом стоит отметить, что территория «Смарт-Сити» отличается от собратьев тем, что акцент в ее развитии будет сделан не на жилищное строительство, а на научную и инновационную деятельность.

Одновременно с частными инвесторами проекты предлагается финансировать и за счет бюджетных средств.

— Реализация КРТ будет осуществляться с привлечением средств бюджета Новосибирской области, в том числе софинансирование в рамках федеральной программы, — говорит Иван Шмидт. — На федеральном уровне реализация проектов КРТ является приоритетом для софинансирования объектов социальной инфраструктуры. Мы сформируем технологические карты для эффективной реализации проектов КРТ.

В целом механизм КРТ, как сообщают в правительстве Новосибирской области, при ряде недостатков тем не менее позволяет избежать ряда негативных трендов, сложившихся на строительном рынке.

— Зачастую муниципалитеты не могли решить важные социальные задачи, такие как размещение школ и детсадов в центре микрорайонов, — говорит губернатор Андрей Травников. — Необходимость есть, а поместить школу в удобное для жителей место нельзя — там находится объект в частной собственности. Или другая ситуация: застройщики постепенно выкупают земельные участки под коммерческими объектами или индивидуальным строительством и строят многоэтажку, а вокруг остаются частные дома. Территория становится непривлекательной или появляется застройщик, который на этом месте пытается поставить еще одну «свечку». Инструмент КРТ позволяет решать в том числе и эти проблемы.

По информации регионального правительства, за последние годы муниципальными образованиями Новосибирской области определены 25 территорий, подлежащих комплексному развитию. Общая площадь — 190 га. На данных площадках планируется построить более 4 млн кв. м жилья. В 2021 году запланирован запуск шести пилотных проектов на территории Новосибирска, связанных со сносом аварийного жилого фонда. Ориентировочная площадь — 110 га. В ходе реализации проекта будут переселены в комфортные современные квартиры жители 34 аварийных домов.