Стильные весенние мужские жилеты

Классические мужские жилеты давно перестали быть неотъемлемым аксессуаром делового костюма-тройки. Благодаря оригинальным вещам можно дополнить любой стиль и образ, если правильно подобрать модель. Жилет хорошо гармонирует с классическими брюками, джинсами, чиносами. Мужской предмет гардероба может быть выполнен в различных цветовых решениях, фасонах.

История появления классического жилета

До недавних пор мужской жилет принято было носить исключительно с костюмом-тройкой. Для модели актуален приталенный крой, рукава отсутствуют, имеет одно- либо двубортный вид, вырез может быть как V-образным, так и овальным.

В мужском гардеробе данный вид одежды появился в середине 18 столетия. В прошлые века нарядные жилеты носили высокопоставленные персоны, люди знатного происхождения. Одежда простых рабочих была менее привлекательна в отличие от фасонов вельмож: для создания аристократического образа портные использовали материалы высокого качества, дорогие виды тканей.

Первоначальная модель мужского аксессуара существенно отличалась от современных фасонов. Жилеты украшали дорогие камни, на поверхность наносились роскошные орнаменты. Длина могла достигать колен, пуговицы заменяли традиционные крючки и петли. На протяжении времени фасоны совершенствовались и модернизировались. Длина постепенно становилась короче, убавлялось количество декоративных элементов. В начале 20 столетия все желающие могли купить себе жилет, тем не менее, несмотря на такую доступность, популярность изделия утратила свои позиции.

В наши дни приобрести стильный мужской жилет для создания безупречного образа не составит труда. Изделию отдают предпочтение деловые люди, молодежь, сторонники стиля кэжуал. Отличную одежду и аксессуары на любой вкус и кошелек можно купить на сайте, перейдя по ссылке https://x-moda.ru/catalog/zhenschinam/zhenskaya_odezhda/zhilety.

Разнообразие фактур и весенних моделей

При пошиве мужских жилетов для весеннего периода модельеры используют различные виды материалов, фактур, цветовых решений.

Для делового стиля актуальными станут модели, выполненные в нейтральных приглушенных оттенках. Популярная гамма – серые, коричневые, синие цвета.

Также могут различаться и принты. Эффектно смотрятся жилеты с наличием орнамента в виде ромбов, которые характерны для трикотажных изделий. Наличие клеточного узора поможет в создании стильного образа. Клетка хорошо сочетается с джинсовой рубашкой, водолазкой.

Дизайнеры предлагают широкий модельный ряд весенних мужских жилеток. К числу популярных видов относятся:

шерстяные изделия. Предпочтение рекомендуется отдавать плотному трикотажу, так как тонкий материал быстро утратит привлекательность;

кашемировые жилеты. С помощью кашемира можно создавать элегантные образы, которые подойдут офисным сотрудникам;

жилетки из замши. Основное преимущество материала заключается в универсальности и практичности. Недостаток – ткань требует особого ухода;

кожаные изделия. Не актуальны для классического стиля, так как предназначены для создания образа, который допустим для неформальной обстановки;

джинсовые жилеты. Помогут сформировать яркий и индивидуальный стиль.

Правильно подобранная модель поможет зрительно скорректировать фигуру, устранить недостатки, подчеркнуть достоинства, завершить безупречный образ мужчины, который стремится выглядеть эффектно и безупречно.