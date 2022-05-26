Рекламодателям

Быстрая доставка суши и роллов в Новосибирске

  • 26/05/2022, 19:51
Преимущество японской кухни заключается в ее оригинальности. Самыми популярными блюдами считаются суши и роллы. Для их приготовления используются свежие ингредиенты, которые прекрасно между собой сочетаются.

Империя Суши предоставляет возможность заказать самые популярные блюда азиатской кухни с быстрой доставкой. Меню достаточно большое, самый взыскательный гурман останется доволен представленными позициями.

Быстрая доставка суши и роллов в любую точку Новосибирска

Основой компонент суши и роллов – это рис, он прекрасно сочетается с нории, авокадо, креветками, лососем и другими продуктами. Шеф-повар с опытом создает изысканные комбинации. Блюда азиатской кухни всегда свежие, с их помощью можно быстро утолить голод.

Вкусные роллы и суши выглядят очень аппетитно. Красная рыба тает во рту, разные виды соусов делают вкус блюда еще более выразительным.

Доставка суши и роллов в Новосибирске выполняется в любую точку города, для этого достаточно позвонить или оставить заявку на сайте. К преимуществам такого перекуса можно отнести:

  • отменный вкус;
  • быстрое насыщение;
  • доступную стоимость.

Суши и роллы являются популярным перекусом, их часто заказывают в офис. Для людей, у которых нет времени ходить по кафе, разогревать принесенную из дома еду в микроволновке – это лучшее решение. Суши и роллы также заказывают по случаю вечеринок. У этих блюд насчитывается масса поклонников, они считаются универсальными, наряду с пиццей. Их можно заказать по случаю дня рождения или любого другого праздника.

Разнообразное меню и приятные цены

В службе доставки действуют приятные цены, а курьер никогда не опаздывает, привозит заказ к оговоренному времени. «Империей Суши» регулярно проводятся всевозможные акции, предоставляются скидки. Это дает возможность заказывать блюда по сниженной стоимости, копить бонусы.

Выбирайте в меню понравившиеся позиции и оформляйте заказ. Одни предпочитают классику, коей считаются роллы «Калифорния» и «Филадельфия», другим хочется чего-то более необычного, например, с угрем.

Блюда японской кухни для гурманов

На праздники часто заказывают сеты, позволяющие отведать сразу несколько вкусов. Это прекрасный вариант для большой компании, голодным точно никто не останется.

Разнообразное меню роллов периодически пополняется новинками. Шеф-повар активно экспериментирует, пробует новые рецепты. Закупка ингредиентов осуществляется только у надежных поставщиков, имеющих безупречную репутацию. Блюда получаются вкусными и сытными. Роллами и суши можно обедать, перекусывать и ужинать. Это традиционные японские блюда, которые являются сытными и легкими одновременно. Доставку можно заказать в любое удобное время, она займет минимальное количество времени.

Фото с сайта Империя суши

225

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В мэрии не готовы публично позорить нерадивые организации

Глава города прокомментировал инициативу депутата о создании «доски позора».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Жителям Левобережья Новосибирска обещают дорожные трудности на все лето

Иначе — никак.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Как получить субсидию при переводе сотрудников на неполный рабочий день?

Чтобы не сокращать персонал.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Депутаты открыли охоту на «зайцев»

В ее авангарде — коммунисты.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Заместитель главы Чановского района предстанет перед судом за взятку

26/05/2022, 17:36

В мэрии не готовы публично позорить нерадивые организации

26/05/2022, 17:19

Общий уровень инфляции в Новосибирской области составил 18,9%

26/05/2022, 16:52

На территории Областной больницы сформируют кластер детской медицины

26/05/2022, 16:30
Популярное

Каждый пятый новосибирец, из тех, кто заходил в McDonald’s в течение последнего года, не хочет посещать новую сеть

26/05/2022, 12:26

Из школьной программы могут убрать английский язык

26/05/2022, 10:00

Новосибирский юрист создает прецедент отказа от оплаты кредита иностранному банку

25/05/2022, 15:01

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Впервые к пленарному заседанию Сибирского транспортного форума подключатся спикеры из онлайн-студии в Москве

26/05/2022, 16:43

ВТБ: ставки по вкладам скорректируются до 9-10% после решения ЦБ

26/05/2022, 16:38

Очередную незаконную майнинг-ферму энергетики и правоохранители выявили в Калининском районе Новосибирска

26/05/2022, 10:49
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска