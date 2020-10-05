Стимулирующие выплаты получили почти 10 тысяч медицинских работников региона

Правительство Новосибирской области держит на контроле ситуацию со стимулирующими выплатами медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Продолжает работать организованная минздравом региона горячая линия – для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами. Выплаты получили почти 10 тысяч медицинских работников, общая сумма составила почти полтора миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Номер телефона горячей линии, по которому медицинские работники могут обратиться по вопросам, связанным со стимулирующими выплатами: 8 (383) 238-63-02.

Отмечается, что министерство здравоохранения Новосибирской области готово детально разобраться в каждом случае, когда сотрудник медицинской организаций остался недоволен выплатами. Для этого необходимо, чтобы медики обратились в минздрав региона и предоставили сведения о своей работе, дающей им право на компенсацию за работу с пациентами с коронавирусом.

Среди сотрудников станции скорой медицинской помощи Новосибирска было дополнительно проведено анкетирование, в рамках которого они могли сообщить о случаях невыплаты стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией или о вызовах, связанных с риском заражения. Каждый случай был подробно разобран администрацией медицинской организации. В случае выявления нарушений, они оперативно устранялись.

С нормативной информацией о стимулирующих выплатах можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

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