Стирка кроссовок в машинке: основные правила

Кроссовки – один самых значимых элементов экипировки для любого спортсмена. Разумеется, наибольшее значение имеют их удобство и правильность распределения нагрузки, но внешней вид не менее важен. Поддерживать чистоту обуви помогают различные спреи и ежедневная сухая обработка. Но полноценной стирки не избежать, если пара не просто красиво стоит на полке, а интенсивно эксплуатируется.

Первый вопрос, который возникает: можно ли бросить кроссовки в стиральную машину или все-таки стоит стирать их вручную. Последний вариант позволит очистить обувь очень деликатно, но бытовая техника точно ускорит процесс, сэкономит силы и сделает все более качественно. Разберемся, можно ли стирать спортивную пару в машинке, и как это сделать максимально бережно.

В каких случаях не стоит стирать кроссовки в стиральной машине?

Большинство производителей предупреждает о том, что кроссовки нежелательно поддавать машинной стирке. Это связано с риском деформаций, повреждений и нарушения их свойств. Но во многих случаях использование бытовой техники вполне безопасно, если придерживаться некоторых правил.

В барабан нельзя отправлять спортивную обувь:

из замши, велюра, кожи, нубука;

со светоотражающими элементами, вставками из поролона;

из нескольких видов ткани ярких контрастных цветов (могут полинять);

с проклеенной, а не прошитой подошвой.

Своевременные качественные кроссовки чаще всего изготавливаются из функциональных устойчивых к износу тканей, поэтому их разрешается стирать в машинке.

Основные правила стирки кроссовок

Чистка спортивной обуви состоит из трех основных этапов: подготовки, непосредственной стирки и сушки.

Подготовка кроссовок к стирке

Из кроссовок необходимо вытащить стельки и шнурки. Вкладыши лучше помыть вручную, чтобы избежать их искривления. Шнурки можно бросить в барабан, но в отдельном мешочке, чтобы они не застряли в отверстиях.

Затем следует очистить подошву. Удобнее всего промыть ее под струей воды, вооружившись зубочисткой и старой зубной щеткой. Важно удалить все камешки, землю, остатки растений. При наличии сильных загрязнений желательно обработать их пятновыводителем и подождать необходимо время.

Стирка кроссовок

Использование стиральной машинки для очищения спортивной обуви пугает прежде всего тем, что она будет биться о барабан. Смягчить удары, предотвратив повреждение техники и обуви, можно с помощью двух хитростей:

поместить пару в специальный мешок, продающийся в любом хозяйственном магазине;

положить в барабан старые полотенца или плед.

Для стирки кроссовок в стиральной машине стоит выбрать максимально щадящий режим:

программу – «Ручная», «Деликатная» или «Спорт»;

температуру – 30 – 40 ºС;

отжим – 300 – 400 оборотов, можно вообще без него;

не включать сушку.

Подойдет любой качественный порошок. Оптимальный вариант – жидкое средство. Оно хорошо выполаскивается и не оставляет следов. Если обувь очень грязная, можно добавить пятновыводитель или отбеливатель (для белоснежной пары).

Сушка кроссовок после стирки

Сушить кроссовки лучше всего естественным образом. Желательно избегать прямых лучей солнца и размещения обуви вблизи обогревательных приборов. Обдувать их горячим воздухом с помощью фена также не рекомендуется.

Следует расстелить газету или бумагу, поставить на нее обувь, скомкать несколько листов и засунуть их внутрь. Через 6-9 часов пара высохнет. За это время стоит несколько раз поменять «вкладыши» из бумаги.

Постирать кроссовки в стиральной машинке, не повредив ни их, ни технику, вполне возможно. Важно убедиться в том, что пара изготовлена из прочных материалов, которые не линяют и не деформируется в воде, упаковать ее в специальный мешок, бросить в барабан полотенца, добавить качественное чистящее средство и выбрать деликатный режим. После естественного высыхания такая спортивная обувь восстановит свой внешний лоск и не потеряет эксплуатационных характеристик.