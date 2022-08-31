ФРГ предложила ЕС прекратить выдачу многолетних виз россиянам, США угрожает новыми санкциями из-за референдумов в Украине, Zara массово сокращает сотрудников в РФ

Германия предложила странам ЕС приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с РФ и прекратить выдачу многолетних виз россиянам, пишет РИА Новости.

— Мое предложение <…> приостановить соглашение (ЕС) об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многократные и многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана, — сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина в правительственной резиденции в Мезеберге под Берлином.

Бербок отметила, что некоторые страны ЕС выступают за то, чтобы полностью прекратить выдачу виз россиянам, при этом другие государства полагают, что такой шаг нецелесообразен.

По ее словам, предлагаемая мера стала бы «хорошим мостом» для урегулирования внутренних разногласий внутри ЕС.

Однако необходимо сохранить возможность получения шенгенских виз студентам и лицам, которые преследуются в России по политическим соображениям, уточнила глава МИД ФРГ.

США введут новые санкции против России, если на освобожденных территориях Украины пройдут референдумы, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя.

— У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры, — сказал он.

Пател отметил, что вводимые санкции могут нанести сильный удар по России, поскольку ее экономика «сильно привязана к ископаемым видам топлива», чтобы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа.

Напомним, что в последнее время активно обсуждается проведение референдумов о вхождении в состав России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, на некоторых освобожденных территориях уже начали выдавать российские паспорта и выплачивать пенсии в рублях.

28 эстонских предприятий просят власти разрешить им продолжить ведение бизнеса в нефтяной сфере с Россией, передает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

— Сегодня Министерство иностранных дел публикует названия 28 компаний, которые ходатайствуют об исключении для того, чтобы продолжить даже после введения санкций импорт российских нефтепродуктов в переходный период, — заявил глава внешнеполитического ведомства балтийской республики Урмас Рейнсалу.

В их число вошла и эстонская железнодорожная государственная корпорация Operail AS, специализирующаяся на грузовых перевозках, аренде, строительстве и ремонте подвижного состава.

Рейнсалу добавил, что «названия компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключении не могут рассматриваться как коммерческая тайна».

Испанский ритейлер Inditex начал массовое сокращение сотрудников магазинов Zara в России, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как сообщили сотрудники магазинов, руководители пригласили их в офис и предложили уволиться по согласию сторон, пообещав выплатить пять окладов.

Ранее испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.