Стоимость продуктового набора для школьников — от 60 рублей в день

— Принято решение раздавать продуктовые наборы льготникам, которые получали бесплатное питание в школах, в соответствии с российским законодательством. Для детей из малообеспеченных, многодетных семей речь идет о продуктах на 60 рублей в день. Для детей с заболеваниями ОВЗ до 11 лет — 123 руб, после 11 лет — 140 рублей в день, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ассортимент продуктового набора он не назвал, отметив, что не готов. В него будут входить продукты длительного хранения.

Напомним, Анатолий Локоть подписал постановление о выдаче продуктовых наборов льготной категории школьников. Первые наборы выдадут 24 апреля. Всего их получат более 34 000 детей, сообщал пресс-центр мэрии.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук также подписал приказ «Об утверждении примерных составов продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в связи с приостановлением посещения ими образовательных организаций». Выдача наборов началась 23 апреля, в общей сложности их получат 98 960 детей, уточняла пресс-служба правительства. В минобре утверждены 4 примерных состава продуктовых наборов. Среди получателей – дети из многодетных и малоимущих семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Выдача наборов завершится до 30 апреля.

Классные руководители уже начали приглашать родителей за продуктовыми наборами, призывая соблюдать правила карантина, то есть приходить в масках, бахилах, перчатках, со своими ручками, а также с паспортом.

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