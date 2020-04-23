В Новосибирской области ограничили запись к узким специалистам

— Мы не записываем ни к узким специалистам, ни к терапевту. Вчера к нам поступил приказ от министерства здравоохранения Новосибирской области, согласно которому вся запись приостановлена, — сообщили корреспонденту InfoPro54 в Единой регистратуре по номеру 124.
В областном управлении Роспотребнадзора корреспонденту Infopro54 сообщили, что в постановлении главного санитарного врача Новосибирской области № 5 от 15.04.20 речь идет «об остановке плановой диспансеризации населения, посещении пациентами всех амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью».
— Записаться можно, если у вас температура, вы заболели, с другими заболеваниями — пожалуйста, идите. Ограничена запись на плановую диспансеризацию, плановые профилактические осмотры населения, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Интересно, что в Единой регистратуре эти нюансы удалось уточнить только после настойчивых расспросов сотрудника колл-центра. Первоначальный категоричный ответ «Запись приостановлена» сменился на предложение «Завтра с утра можете обратиться в поликлинику Х…».
По данным оперативного штаба, на 11 утра 23 апреля в Новосибирской области за сутки выявлены 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрированы 168 случаев заражения COVID-19, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, 4 скончались. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 304 человека, включая пациентов с установленным диагнозом. В детскую больницу №3 госпитализированы 49 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Фото: pixabay.com, автор- valelopardo
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