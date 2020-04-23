В Новосибирской области ограничили запись к узким специалистам

— Мы не записываем ни к узким специалистам, ни к терапевту. Вчера к нам поступил приказ от министерства здравоохранения Новосибирской области, согласно которому вся запись приостановлена, — сообщили корреспонденту InfoPro54 в Единой регистратуре по номеру 124.

В ходе выяснения ситуации оказалось, что это решение принято в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Новосибирской области №4413-01/24 от 15.04.2020. На сайте областного минздрава на момент подготовки статьи этот документ не был опубликован. Кроме того, при повторных звонках на номер 124 выяснилось, что в некоторых поликлиниках к узким специалистам попасть все-таки можно. Терапевта в Единой регистратуре рекомендовали вызывать на дом. Когда запись к узким специалистам будет работать в нормальном режиме — старший администратор Единой регистратуры Юлия Витальевна уточнить затруднилась, отметив, что это зависит от сложившейся в городе ситуации. Редакция отправила запрос на комментарий в министерство здравоохранения Новосибирской области.

В областном управлении Роспотребнадзора корреспонденту Infopro54 сообщили, что в постановлении главного санитарного врача Новосибирской области № 5 от 15.04.20 речь идет «об остановке плановой диспансеризации населения, посещении пациентами всех амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью».

— Записаться можно, если у вас температура, вы заболели, с другими заболеваниями — пожалуйста, идите. Ограничена запись на плановую диспансеризацию, плановые профилактические осмотры населения, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Интересно, что в Единой регистратуре эти нюансы удалось уточнить только после настойчивых расспросов сотрудника колл-центра. Первоначальный категоричный ответ «Запись приостановлена» сменился на предложение «Завтра с утра можете обратиться в поликлинику Х…».

Напомним, представители частных клиник в конце минувшей недели сообщили InfoPro54, что готовы взять на себя поток плановых пациентов по ОМС, чтобы поддержать отрасль, разделить потоки больных коронавирусом и «чистых» пациентов и не допустить коллапса после завершения карантина из-за отложенного приема пациентов с другими показаниями: гастроэнтерологическими, кардиологическими, онкологическими заболеваниями и т.д. Они направляли это предложение в региональный минздрав, в том числе от реготделения «Опоры России», но ответ так и не получили. Представители отрасли заявили, что у них сегодня нет взаимодействия с областным минздравом и они находятся в информационном вакууме.

По данным оперативного штаба, на 11 утра 23 апреля в Новосибирской области за сутки выявлены 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрированы 168 случаев заражения COVID-19, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, 4 скончались. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 304 человека, включая пациентов с установленным диагнозом. В детскую больницу №3 госпитализированы 49 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Фото: pixabay.com, автор- valelopardo