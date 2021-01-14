Стоит ли оставлять ноутбук подключенным к зарядке все время?

Короткий и простой ответ на этот вопрос — нет. Старайтесь не оставлять ноутбук включенным и заряжать его все время, чтобы избежать ухудшения характеристик аккумулятора. Хотя в этой истории есть гораздо больше, чем просто это.

Большинство аккумуляторов для ноутбуков в наши дни представляют собой литий-ионные аккумуляторы или литий-полимерные аккумуляторы. Хотя названия могут звучать по-разному, они довольно похожи по принципу действия.

Прежде чем мы поговорим подробнее о том, почему вы не должны постоянно оставлять ноутбук подключенным к сети. Давайте поговорим о некоторых распространенных мифах и фактах об аккумуляторах ноутбуков.

Что означает чрезмерная зарядка и разрядка аккумулятора?

Перезарядка

У вас должен быть член семьи или друг, который посоветовал вам, как никогда не оставлять электронику подключенной к зарядке все время, так как это может «перезарядить» батарею.

Что ж, позвольте нам быть первыми, кто скажет, что невозможно перезарядить аккумулятор вашего ноутбука. Если оставить его постоянно подключенным к розетке, он фактически не зарядит его сверх номинальной емкости.

Когда литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы достигнут 100% заряда, ноутбук перестанет заряжаться и будет работать напрямую от кабеля питания. Как только уровень заряда аккумулятора немного снизится, он снова зарядится до 100%.

Этот процесс будет повторяться постоянно, пока вы не отключите ноутбук от зарядки. Хотя то, что аккумуляторная батарея для ноутбука не будет перезаряжаться, еще не означает, что вы должны постоянно оставлять его подключенным.

Полностью разряжается

Если вы позволите своему ноутбуку полностью разрядиться в течение длительного периода времени, это может привести к необратимому повреждению аккумулятора, и он никогда не сможет удерживать заряд снова.

Чтобы выразить определение полной разрядки в более технических терминах. Это когда батарея разряжается до такой степени, что химический процесс в батарее не может быть полностью обращен зарядкой, что фактически делает батарею вашего ноутбука бесполезной.

Разрушение Батареи

Независимо от того, сколько вы пытаетесь заботиться о своей батарее, со временем элементы в ней начнут разлагаться, и вы начнете замечать значительную разницу в емкости батареи ноутбука.

Есть три основных фактора, которые влияют на срок службы аккумулятора ноутбука. К ним относятся:

Цикл заряда / разряда и уровни напряжения

Высокие температуры

Высокие Температуры

Другой тест, проведенный университетом аккумуляторов, показал, что высокие температуры также могут отрицательно влиять на аккумулятор вашего ноутбука. Любые температуры выше 30 ° C, несомненно, повредят аккумулятор.

Согласно тестам, проведенным Battery University, если вы храните аккумулятор заряженным на 100% при температуре выше 40 ° C в течение одного года. Максимальная емкость аккумулятора упадет до 65%.

Когда вы оставляете свой ноутбук постоянно включенным, он может выделять довольно значительное количество тепла. Эти высокие температуры, как мы ясно видели, вредны для внутренних компонентов ваших батарей.

Если вы планируете оставить свой ноутбук на длительное хранение, лучше всего вынуть аккумулятор из корпуса, если это возможно. Всегда храните его в прохладном месте, где температура не превышает 30 ° C.

Так что, если у вас есть привычка постоянно оставлять ноутбук подключенным к розетке, использовать его на улице в жаркий солнечный день или оставлять в раскаленной машине. Лучше, если вы перестанете это делать.

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