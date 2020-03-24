Страховщики меняют правила для выезжающих за рубеж

В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса многие государства объявили свои границы закрытыми, и сегодня не все россияне имеют возможность вернуться на родину, компания «Росгосстрах» приняла решение временно изменить правила оформления полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), сообщили в пресс-службе страховой компании. Отмечается, что страховщик отменяет действовавшее ранее ограничение на приобретение полисов ВЗР из-за границы, то есть, в ситуации, когда страхователь уже находится на территории страхования.

— Эти ограничения направлены на предотвращение случаев страхового мошенничества, когда полис оформляется, что называется, «задним числом», если в поездке потребовалась медицинская помощь. В том или ином виде — категорический запрет на продажу полисов находящимся за границей или введение временной франшизы — подобные ограничения есть у многих российских страховщиков, — поясняет заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга добровольного медицинского страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Но сейчас, с учетом складывающейся в мире обстановки, в связи с закрытием границ в Европе и ряде стран в Азии и Северной Америке мы решили пересмотреть наши правила, чтобы не оставить в беде соотечественников, не успевших вернуться домой из-за отмены рейсов или введения карантинных мероприятий. Находящимся за границей россиянам, у которых истек срок действия полиса, купленного перед поездкой, «Росгосстрах» предоставляет возможность оформить договор страхования ВЗР, будучи уже на территории страхования».

В страховой компании подчеркнули, что договор страхования ВЗР можно оформить онлайн на официальном сайте страховой компании www.RGS.ru. «Росгосстрах» сейчас информирует своих партнеров из ассистанских компаний о том, что договоры страхования ВЗР, оформленные после выезда из России, тоже имеют законную силу, а их владельцы вправе рассчитывать на весь объем медицинской помощи, предусмотренный условиями договора и правилами страхования.

Если нет возможности покупки полиса онлайн, то сделать это можно, например, с помощью родственников или друзей в России, которым следует обратиться в любой удобный офис или точку продаж страховщика.

Фото предоставлено пресс-службой компании