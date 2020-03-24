За год интерес к автодомам для путешествий вырос в Новосибирске почти в 2 раза

Стоимость передвижного жилья зависит от его размеров, срока эксплуатации и технических характеристик, выяснили эксперты Авито Авто. Отмечается, что на сайте Авито в разделе «Транспорт» помимо автомодов, которые были выпущены автомобильными брендами, можно приобрести самодельные дома на колесах.

По итогам 2019 года, наиболее сильно интерес к мобильному жилью вырос в Тюмени – спрос на автодома в городе за год удвоился. Также тяга к автопутешествиям сильно возросла в Новосибирске – на 88,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вопреки тенденции, в двух крупнейших городах спрос на автодома снизился: в Тольятти (-23,2%) и Перми (-8,2%).

Предложение увеличилось во всех 23 крупнейших российских городах, максимально – в Красноярске (+89,1% за год), Волгограде (+88,5%) и Тюмени (+74,7%). Рост числа объявлений в Новосибирске составил 45,2% по сравнению с итогами 2018 года.

В 10 из 23 крупнейших городов автодома стали доступнее по сравнению с 2018 годом. Наиболее заметно цены за год снизились в Тюмени (-50,5%), Екатеринбурге (-45,7%) и Красноярске (-40,8%). В остальных 13 городах дома на колесах подорожали. Самый большой рост ценника зафиксирован в Самаре – на 63,3% за год. Далее следуют Омск (+46,6%), Ростов-на-Дону (+39%) и Уфа (+32,9%).

В среднем по Новосибирску стоимость автодомов за год выросла на 1,5% и составила около 642 тыс. рублей.

Самые доступные автодома можно приобрести в Ульяновске (222 тыс. рублей). Наиболее высокие цены – в Москве (1,7 млн рублей), Иркутске (1,3 млн рублей) и Казани (1,3 млн рублей). В среднем по стране автодома по итогам 2019 года стоили около 702 тыс. рублей, что на 2,5% меньше по сравнению с 2018 годом.

Фото: pixabay.com, автор- Glavo