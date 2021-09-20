Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам

20 сентября в силу вступает новая методика расчета стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО, утвержденная Центробанком РФ. Количество справочников, по которым рассчитывается возмещение, увеличат. А вместо одного реестра стоимости запчастей на всю страну теперь страховщики будут составлять для каждого региона свой, сообщает Газета.ру.

— Учёт представленности марок в регионах будет производиться, исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе, — объяснили эксперты.

Как и прежде, в справочниках, на которые опираются страховщики при расчете возмещения, будут указывать усредненные цены, высчитываемые по сложной формуле из выборки доступных предложений — с учетом минимальной цены на оригинальные запчасти, а также медианных (половина цен ниже этого значения, половина выше) цен на «неоригинал».

С введением новой методики страховщики рассчитывают снизить количество судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно судятся со страховыми компаниями из-за заниженных выплат, а более частое обновление справочников объясняется ростом цен на запчасти в России.

По данным РСА, рост средней корзины запчастей в 2020 году составил 23%. Исследования показывают, что цены на автомобильные детали продолжают ощутимо расти, более всего это касается импортного товара. Автоюристы также особо отмечают, что, хоть справочники сильно не повлияют на снижение размера возмещения и качество ремонта, важно помнить: если в сервисе просят «доплатить недостающую сумму» — этого делать не нужно.

— Такие соглашения автовладелец подписывать не обязан. Необходимо помнить, что у страховой компании есть всего 20 дней на принятие решения о ремонте или денежной выплате, если ремонт невозможен, либо об отказе, — предупреждает эксперт.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть если по вине владельца полиса ОСАГО случилось ДТП, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания.

Полис ОСАГО — такой же обязательный документ для вождения автомобиля, как и водительские права.