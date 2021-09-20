В области растет количество заболевших ОРВИ. Основной прирост дают дети

— Случаев гриппа в нашем регионе пока не зарегистрировано. По ОРВИ мы видим рост — на прошлой неделе зарегистрировано на 46% случаев больше, чем неделей ранее. 60% заболевших — дети, — сообщила на оперативном заседании в правительстве замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

На сегодняшний день в область поступили 509 тысяч доз вакцины против гриппа, 209 тысяч человек уже прошли сезонную вакцинацию. В Минобре уточнили, что в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ приостановлена деятельность одного детсада и 65 классов в 5 школах.

— По статистике Минздрава и по оценкам педиатров, мы видим, что детская заболеваемость ОРВИ растет из-за того, что социальные объекты не подключены к теплоснабжению. Если есть сложности — выходите на Сергея Семку (замгубернатора), он будет оказывать содействие в решении этого вопроса, — обратился губернатор Андрей Травников к главам районов и муниципальных образований области.

Что касается коронавирусной инфекции, то, по словам Елены Аксеновой, за последние сутки были зарегистрированы 160 новых случаев заболевания, 29 заболевших — дети. В стационарах с подозрением на ковид находятся 1666 пациентов. Всех заболевших ОРВИ в регионе тестируют на коронавирус.

— Групповых вспышек не зарегистрировано. Несмотря на то, что уже пятую неделю продолжается снижение заболеваемости ковид, темпы этого снижения сократились. На 37 неделе зафиксированы 1169 случаев заболевания, это всего на 6 случаев или на 0,5% меньше, чем неделей ранее. Коэффициент распространения в регионе равен 1, — сообщила замруководителя Роспотребнадзора Новосибирской области Наталья Ильиных. — По клинической структуре мы видим рост числа пневмоний.

По данным областного Министерства образования, на 19 сентября в 58 школах региона были зарегистрированы 82 заболевших коронавирусной инфекцией: 78 детей и 4 работника. В детских садах на карантине находится 31 группа: 40 заболевших, из них 3 сотрудников. В учреждениях профессионального образования 42 заболевших: 7 сотрудников, 35 студентов. Всего на больничном — 480 педагогов.

Ранее представители Минздрава региона не исключали, что в конце сентября начнется четвертая волна коронавирусной инфекции. Именно поэтому учреждения здравоохранения области не выводились из режима повышенной готовности, чтобы оперативно принять новых пациентов.