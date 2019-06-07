Страховщики составили рейтинг угонозащищенности автомобилей

По заказу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) эксперты составили рейтинг угонозащищенности 10 моделей автомобилей, которые чаще других страхуются по каско, сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.
Тестирование автомобилей производилось в соответствии со специально разработанной методикой, составленной по аналогии с используемыми при аналогичных тестированиях на западе. Эксперты оценивали защищенность автомобиля от несанкционированных: проникновения, запуска двигателя и движения, а также изготовления дубликата ключа, смены (изменения) идентификационных номеров кузова (рамы), номеров агрегатов и деталей.
Кроме того, оценивалось наличие в штатной комплектации автомобиля мониторингового блока с возможностью подключения к нему блокировки работы двигателя, но все оцениваемые модели автомобилей набрали по этому показателю ноль баллов.
Наилучшие показатели оказались у Land Rover Range Rover (740 баллов). Второе и третье место заняли Toyota Camry (614 баллов) и Volkswagen Tiguan (608 баллов). Наименьшее количество баллов набрали два популярных кроссовера — это Hyundai Creta (444 балла) и Renault Duster (379 баллов).
Директор департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Андрей Знаменский уверен, что результаты тестирования используются как страховщиками каско в качестве ориентира при установлении тарифа по риску “угон”, так и гражданами для оценки своих потенциальных дополнительных вложений для защиты автомобиля.
— Мы убеждены, что публикация рейтинга приведет к тому, что автопроизводители, машины которых показали низкий рейтинг угонозащищенности, примут меры, чтобы повысить степень защиты своих машин от угона, — считает вице-президент ВСС Евгений Уфимцев.
Он отметил, что в планах ВСС ежегодно увеличивать количество машин, прошедших тестирование.
|Марка/модель автомобиля
|Итоговые баллы*
|Land Rover Range Rover
|740
|Toyota Camry
|614
|Volkswagen Tiguan
|608
|Skoda Rapid
|586
|Kia Rio
|577
|Kia Optima
|565
|Toyota Land Cruiser 200
|545
|Toyota RAV 4
|529
|Hyundai Creta
|444
|Renault Duster
|379
*- максимально возможная сумма баллов = 1000
Фото: RLGNZLZ
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