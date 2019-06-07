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Готовься к зиме летом: 100 000 рублей на газификацию жилья

  • 07/06/2019, 11:46
Клиенты Банка «Левобережный» из Новосибирской области могут оформить кредит всего под 15% годовых на проведение газа в дома с возмещением уплаченных процентов.

Банк ЛевобережныйЧтобы холода не застали врасплох, следует заранее подготовиться к отопительному сезону, воспользовавшись специальной программой «Газификация» жилья, в рамках которой клиентам Банка «Левобережный» доступно целевое кредитование с возмещением процентной ставки из областного бюджета. Размер субсидии составляет 3/4 от суммы фактически уплаченных процентов за фактический платежный период.

Субсидирование осуществляется согласно соглашению о господдержке граждан при кредитовании на газификацию жилья, подписанного между Банком «Левобережный» и министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в 2017 году.

— За время действия соглашения, возмещение по уплаченным процентам получили более 200 жителей области. Мы считаем, что это хорошая поддержка для людей, которые не располагают необходимой суммой денег на проведение газа. Газификация требует внушительных вложений, но в наших климатических условиях это наиболее выгодный и экономичный способ сделать свой дом теплым и уютным, — комментирует начальник управления кредитования физических лиц ПАО Банк «Левобережный» Олег Бельский.

Кредит предоставляется на оплату работ по подключению инженерных коммуникаций с целью проведения газа в дома жителей региона. Полученными средствами можно оплатить услуги по разработке проекта; строительно-монтажные работы (в том числе монтаж/демонтаж оборудования); покупку строительных материалов и оборудования (в том числе газового оборудования).

Возмещение 3/4 от суммы фактически выплаченных процентов по кредиту осуществляется 1 раз в квартал.

Процентная ставка по программе «Газификация жилья» установлена в размере 15% годовых. Максимальный срок кредита, предоставляемого в рамках соглашения – 5 лет, а максимальный размер кредита составляет 100 000 рублей на одного заемщика.

Услуга кредитования по программе «Газификация жилья» предоставляется клиентам банка, проживающим на территориях муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, где в настоящее время уже есть техническая возможность в обеспечении подачи сетевого (природного) газа (Барабинский район, Болотнинский район, Искитимский район, Каргатский район, Колыванский район, Коченевский район, Куйбышевский район, Маслянинский район, Мошковский район, Новосибирский район, Ордынский район, Татарский район, Тогучинский район, Убинский район, Чановский район, Черепановский район, Чулымский район, город Новосибирск, город Бердск, город Искитим, город Обь, рабочий поселок Кольцово).

Для получения субсидирования достаточно предоставить в банк:

  • Паспорт гражданина РФ;
  • Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
  • Справку по форме 2-НДФЛ или справку о пенсии из ПФ РФ/Многофункционального центра (МФЦ)/ведомственного учреждения (государственного учреждения, работники которого имеют право на государственное обеспечение в виде пенсии за выслугу лет, при условии достижения обозначенного законодательством стажа работы) за предыдущие 6 месяцев;
  • Заверенные организацией-подрядчиком копию свидетельства о государственной регистрации организации-подрядчика и копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске подрядчика к работам по монтажу газового оборудования потребителей, использующих природный газ;
  • Подписанное заявление на возмещение процентов установленной формы.

С полными условиями кредитования по программе «Газификация жилья» и господдержки при кредитовании можно ознакомиться в офисах Банка «Левобережный» и на сайте банка.

Подать заявку на кредит

Фото: пресс-служба банка

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