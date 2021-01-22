Строительный мусор в пойме Каменки сменит алтайский пейзаж

Завершается работа по проектированию будущего парка на территории поймы реки Каменки. Мэрия Новосибирска в лице управления благоустройства общественных пространств и администрации Дзержинского района намерена завершить ее в 2022 году. После этого начнутся работы по созданию парка.

— В этом году нам надо выходить на территорию, — говорит архитектор, один из авторов проекта Александра Архипова. — Она запущенная, замусоренная, там нужно убирать. Прошу принимать активное участие в субботниках и волонтерских акциях, которые будут там организованы. Очень сложная территория с точки зрения ее запущенности.

На встрече житель района Михаил Калюжников предложил свою помощь в установке мусорных урн и контейнеров на территории будущего парка.

— Как жителю этого микрорайона мне его судьба важна и интересна, — говорит активист. — Мы должны понимать, что от нас зависит его будущее. Поэтому я предлагаю комплексную работу в подготовке территории под парковую зону. Хочу убрать все старые гаражи за свой счет, очистить территорию, предоставить урны, баки и лавочки в дар.

Свой опыт в работе над территорией предлагает и руководитель природного центра «Сияние» Наталья Иванцова.

— В 2014 году мы начали создавать небольшой парк на месте бывшей свалки, — рассказывает она. — Сейчас он занимает всего 45 соток. Сделали это силами нашего предприятия, волонтеров и садоводов. Как бывший житель Дзержинского района хочу сказать, что это мероприятие очень интересное — создать из свалки красивый уголок. У нас есть опыт того, каким образом это сделать, с удовольствием можем помочь.

Меньше кленов, больше птиц

Исторически сложилось так, что вместе с краснокнижными растениями территорию будущего парка заняли и «чернокнижные» — нежелательные для соответствующей экосистемы, которые предполагается сократить до минимума.

— Только 92 вида растений формируют растительный покров территории, — приводит данные начальник отдела сопровождения и благоустройства проектов при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Светлана Гижицкая. — Более 1/5 составляет комплекс лесных видов, 15% формируют луговые сообщества, 1/4 формирует растительность речных долин. Более 1/3 флоры — это сорные растения, а 15% — адвентивные, не свойственные нашей флоре. Это заросли клена семилистного. Нам придется прощаться с этими видами. Во-первых, в них практически совершенно невозможно гулять. Во-вторых, они существенным образом снижают эстетическое качество и естественную циклику речного ландшафта. Они непролазны, в них невозможно устраивать какие-то активности. Нам придется практически полностью их убирать и использовать здесь культурные неагрессивные виды деревьев, которые могут привлекать большое количество певчих птиц за счет того, что там будут ягоды (боярышник, рябина), ранетки. За счет того, что это будут сомкнутые заросли, птицы смогут там гнездиться.

Частью местной экологии, по замыслу авторов концепции парка, станет современная рукотворная инфраструктура, включающая в том числе и знаменитую 15-метровую кучу строительного мусора, которую предстоит превратить, по выражению Светланы Гижицкой, в алтайское нагорье. На этой площадке планируют запустить проект по развитию экстремальных видов спорта.

— Здесь мы делаем модель горного участка — не альпийскую горку, а элемент алтайских горных сообществ — за счет того, что вводим растения, которые встречаются на Алтае, — рассказывает Гижицкая. — Там, где участок выравнен, где есть автостоянка и подъездные пути, мы создаем полностью городское сообщество с преобладанием растений, часто использующихся именно в озеленении городской среды. Это позволит сделать, во-первых, максимально устойчивое сообщество, во-вторых, создать парадную и нарядную входную зону.

По мнению авторов проекта, его реализация войдет в основу водно-зеленого каркаса города в целом.

— Водно-зеленый каркас — это не только парки, скверы, леса, — сообщают авторы концепции. — Это еще и водные артерии. Мы понимаем, что достаточно сложно создать рекреационную зону, например на 2-й Ельцовке, потому что там ЛЭП, под которой нельзя обустраивать места пребывания людей, это опасно для жизни, их можно только как-то быстро пересекать. Вдоль других малых рек расположены промышленные предприятия, частный сектор и садовые общества. Каменка — это единственное место, где почти нет ЛЭП.

Пупырек по имени Пыня и другие объекты

Помимо экологической составляющей, концепция будущего парка учитывает и его историю. Как рассказывают авторы концепции, когда-то в этом месте находились мельница, завод, амбары, заливные луга. Теперь эти символы предполагается вписать в концепцию будущего парка, хотя даже местные краеведы, как рассказывают авторы концепции, всерьез Каменку и ее окрестности в настоящее время не рассматривают, в отличие от неравнодушных местных активистов.

— Концепцию назвали «Возвращение реки», — говорит Архипова. — На одном из краеведческих форумов была тема «Река Каменка». Туда пришел житель, видимо, улицы Лежена и написал: «Почему река была? Она есть». Но краеведы, которые «пасутся» на этом форуме, его погнали тряпками. То есть в головах краеведов Каменка похоронена. Они пишут о том, какая она была, что на ней стояло и так далее, не понимая того, что Каменка есть. Мы хотим вернуть реку городу как в прямом смысле — частью водно-зеленого аспекта, так и в историческом смысле.

Сам парк при этом будет поделен на десять ландшафтных зон, которые объединит экологическая тропа, позволяющая посетителям знакомиться с разнообразием всех представленных экосистем. Помимо исторических объектов, появятся и объекты, приближенные к нашему времени, — инфраструктурные, спортивные, экологические арт-объекты и так далее, однако большей частью символизирующие память о прошлом этих мест.

— Есть в парке место приподнятое, мы его назвали Пыня, — приводит пример Светлана Гижицкая. — На самом деле, это такой приподнятый пупырек, который не заливается водой, небольшая горочка, на ней установлены вертикальные столбы с вертушками-флюгерами — как у многих на дачах. По сути, это арт-объект. Но этим объектом мы хотели бы напомнить людям также о ветряных мельницах, более характерных для Сибири, чем водяные — вся Барабинская степь была в ветряках. С другой стороны, это память о вырубленном когда-то лесе. Кроме того, парк — это еще такая территория, где просто напрашиваются экологические праздники, фестивали. Мы придумали проводить фестиваль ветряков, флюгеров раз в несколько лет. Это еще и история подвижности, потому что природа никогда не застывает, в ней нет ничего окончательного.

Наряду с основным памятный функционал есть и у других объектов.

— Мы применили к объектам типологию «амбар», «сарай» «завод», — рассказывают авторы концепции. — Это — визит-центр, полуоткрытый павильон, кафе, туалеты. Предполагается эстетика простого, недорогого в исполнении.

Место полиции — возле туалета

Несомненно, наличие таких объектов, как кафе, не могло не встревожить жителей окрестных домов, в частности по улице Лежена, о чем заявила старшая одного из домов Надежда Антон.

— Парк, конечно, красивый получится, — говорит она. — Но когда раньше собирали людей из нашего дома, никто не говорил, что там будет кафе, что там будут праздники, нетрезвые люди ходить. А мы знаем, что такое нетрезвые гулянки. И в каком именно месте будет кафе?

Авторы концепции уверяют, что за порядок в парке и безопасность жителям района беспокоиться не стоит.

— Безусловно, будет видеонаблюдение, — сообщают инициаторы создания парка. — Кроме того, на хозплощадке будет охрана, а рядом с туалетом — полицейские, как раз в людном месте.

По информации мэрии Новосибирска, обсуждение дизайн-проекта «Ландшафтный парк Каменка» будет проходить до 2 февраля на сайте.