Студенты НГТУ НЭТИ сняли документальное кино про Великую Отечественную войну

К 75-летию Победы студенты факультета гуманитарного образования НГТУ НЭТИ сняли документальный фильм по воспоминаниям из дневников участников Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе университета.

В фильме «Помнить, чтобы не забыть» студенты использовали дневники с воспоминаниями о Великой Отечественной войне и кадры кинохроники военных лет.

— Фильм «Помнить, чтобы не забыть» — это о том, как мы постарались проанализировать войну и дать почву для размышления студентам, пришедшим на показ. Что касается самого создания фильма, без преувеличения скажу, что была проведена колоссальная работа. Каждый из нас продолжал труды предыдущего. Постоянное взаимодействие и долгие часы работы над озвучкой и монтажом, — именно благодаря всему вышеперечисленному у нас получилось создать то, что дало актуальный для нашего времени взгляд на события Великой Отечественной войны. «Помнить, чтобы не забыть» — фильм, который предложит задуматься о том, как война повлияла на историю, — рассказала Ольга Авдонина, студентка 4 курса ФГО, глава PR-отдела проекта «Помнить, чтобы не забыть».