Электронные пропуска — не все так страшно, как кажется

Илья Тихонов, руководитель направления «Комплаенс» и «Аудит» департамента информационной безопасности группы компаний Softline:

— Введение электронных пропусков в условиях пандемии — это действенный и полезный инструмент для предотвращения массовых скоплений людей и распространения вируса. Разумеется, резкое введение данного инструмента вызвало споры и опасения: непонятно, как государство может воспользоваться им в дальнейшем, будет ли у граждан возможность от него отказаться. Но, если смотреть на современную жизнь сквозь призму ИТ, можно заметить, что процесс цифровизации давно идет. Мы используем банковские карты вместо наличных, пользуемся мобильными телефонами, которые собирают данные о наших перемещениях и поисковых запросах, сдаем биометрические данные при получении документов. Технологии искусственного интеллекта и BigData также давно используются коммерческими и государственными организациями для повышения скорости обработки информации, что дает возможность работать эффективнее. При условии соблюдения мер защиты информации, использование новых технологий не грозит людям серьезными проблемами, напротив, делает жизнь проще и безопаснее.

Разумеется, глобальная цифровизация требует значительных финансовых затрат: достаточно оценить средства, выделенные на реализацию национальной программы «Цифровая экономика», которая затрагивает все сферы общественной жизни. Бюджет программы составляет 1634,9 млрд рублей — это очень значительные средства.

14 апреля в Госдуме РФ принят Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации». 24 апреля президент России Владимир Путин подписал этот закон. В итоге с 1 июля 2020 года в Москве на пять лет вводится экспериментальный правовой режим в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Эксперимент по установлению специального регулирования для развития искусственного интеллекта в Москве — это еще один из инструментов для развития инноваций и поддержания компаний-разработчиков. Впрочем, пока ясны далеко не все детали проекта: нет определения критериев компаний-участниц эксперимента, инновационных тем, которые будут разрабатываться, преимуществ для участников, а также процедуры, ритм и методы социального контроля за ходом проекта. Поэтому оценить, насколько эффективным он окажется, сейчас не представляется возможным. Выбор Москвы как экспериментального полигона для ИИ закономерен. Этот город наиболее приспособлен и обладает всеми ресурсами для этого, та же технология распознания лиц через городские камеры тестируется именно здесь. Город готов к экспериментам не только по техническим, но и по экономическим параметрам, да и ИТ-ресурсы, в том числе, площадки для стартапов, сосредоточены в основном в столице.

Одним из важнейших вопросов при проведении эксперимента по установлению специального регулирования для развития искусственного интеллекта в Москве станет защита данных, доступ к которым получат участники проекта. К системе должны предъявляться достаточно высокие требования с точки зрения обеспечения информационной безопасности.

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