Субъектам МСБ необходимо представить сведения в налоговую, чтобы сохранить статус

Налогоплательщикам, отвечающим условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, необходимо представить в налоговые органы сведения за предшествующий календарный год о среднесписочной численности работников и (или) налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, полученного от предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области. Сведения представляются в целях предотвращения исключения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ведомстве напомнили, что ФНС является оператором Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля текущего календарного года, — отметили в УФНС.

Отмечается, что непредставление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или) налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, в силу пункта 5 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» является основанием для исключения 10 августа текущего календарного года содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о таких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

— УФНС России по Новосибирской области сообщает, что приказом ФНС России от 25.02.2020 № ЕД-7-14/125@ утвержден рекомендуемый формат представления сведений поставщиками для целей ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2019 № 185-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие»), — говорится в сообщении.

Фото: с сайта rmsp.nalog.ru