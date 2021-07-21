Суд рассмотрит дело бердского врача-психиатра

В среду, 21 июля, в Бердском городском суде состоится первое заседание по уголовному делу в отношении врач-психиатр-нарколог Бердской ЦГБ Светланы Емельяновой. Об этом сообщает МК.Новосибирск со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, с января 2019-го года по май 2020-го она брала с пациентов деньги на медосмотры для выдачи лицензий на право приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия. Кроме того, ей напрямую платили за освидетельствование для справки на водительские права. Предполагается, что таким образом Емельянова получила более 780 тысяч руб.

Действия Емельяновой по каждому из двух эпизодов квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение и растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Также ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, с января 2018 года по апрель 2019-го обвиняемая незаконно получала стимулирующие выплаты более чем на 430 тысяч рублей за выполнение госзадания по профилю «психиатрия-наркология». Для этого она устроила в стационар восемь здоровых человек.