Бывшие сотрудники WhatsApp запустили собственную соцсеть — HalloApp

Приложение HalloApp стало доступно для скачивания на iOS и Android с 19 июля, сообщает The Verge. В приложении можно создавать групповые чаты или переписываться лично. Найти друзей можно, только зная их номер телефона.

В приложении есть четыре вкладки: лента сообщений от друзей, групповые чаты, личные переписки и настройки. Посты и групповые чаты не сортируются.

HalloApp создали бывший бизнес-директор Нирадж Арора и технический директор WhatsApp Майкл Донохью. Они покинули компанию в 2018 и 2019 годах.

HalloApp — «противоядие от традиционных социальных сетей», написал сооснователь Нирадж Арора в блоге компании.

— Представьте, что ваша лента не заполнена сообщениями, которые вам не интересны. Представьте, что видите то, что хотели бы вы, а не то, что решил алгоритм. Представьте, что с вами не обращаются как с продуктом, — комментирует Нирадж Арора.

В будущем HalloApp планирует добавить новые функции по подписке. Пока проект работает за счёт средств инвесторов, сообщает издание.