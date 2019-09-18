Сумма задолженности по страховым взносам новосибирцев составляет 1,3 млрд рублей

На 10% уменьшилась с начала 2019 года задолженность индивидуальных предпринимателей по страховым взносам, вследствие мероприятий налоговых органов Новосибирской области. По данным на 1 сентября 2019 г. сумма задолженности по фиксированным страховым взносам составила 1,3 млрд руб, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Страховые взносы в фиксированных размерах уплачиваются индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися частной практикой, не позднее 31 декабря текущего календарного года. Независимо от применяемой системы налогообложения они в обязательном порядке уплачивают страховые взносы за себя на пенсионное и медицинское страхование, — напомнила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, платить страховые взносы нужно с момента постановки на учет в качестве ИП и до момента снятия с учета.

— Эта обязанность не зависит от фактического ведения предпринимательской деятельности и получения какого-либо дохода от нее. Не учитываются ни отпуск, ни временное приостановление предпринимательской деятельности без регистрации прекращения деятельности в установленном законом порядке, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 430 Налогового кодекса РФ. Обязанность по уплате страховых взносов в фиксированном размере отменяется только с даты регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, — говорит Ирина Демиденко.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова отметила, что снятие с учета плательщика в качестве индивидуального предпринимателя не влечет за собой списание задолженности по налогам.

— Взыскание задолженности продолжается с плательщика уже как физического лица, — констатирует Наталья Шелехова.

В УФНС подчеркнули, что неуплата страховых взносов ведет не только к дополнительным расходам, но и может привести к аресту имущества, должник может столкнуться с отказами банков в получении кредитов.

— Если плательщик не готов ежегодно перечислять данные суммы страховых взносов, в том числе и в результате принудительного взыскания, рекомендуется принять меры по регистрации прекращения предпринимательской деятельности в установленном законом порядке, — уточнили в пресс-службе

С 1 января 2018 года изменен порядок определения размера страховых взносов для плательщиков, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам (статья 430 Налогового кодекса Российской Федерации).

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ), используемая для расчета сумм страховых взносов, заменена фиксированным размером, определенным до 2020 года включительно. Так, в 2019 г. сумма фиксированных страховых взносов составляет 36238 руб. (на обязательное пенсионное страхование – 29354 руб., на обязательное медицинское страхование – 6884 руб.).

В случае если доход налогоплательщика превысил 300 тысяч рублей, то уплате подлежит дополнительно 1% с суммы превышения.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области