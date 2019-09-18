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Работу по созданию НОЦ мирового уровня обсудили на Технопроме

Новосибирская область планирует заявиться как минимум два НОЦа — мультидисциплинарный и медицинский.
  • 18/09/2019, 14:26
Работу по созданию НОЦ мирового уровня обсудили на Технопроме

Научно-образовательные центры мирового уровня должны обеспечить привлекательность работы в российских регионах для ведущих ученых и перспективных исследователей. Работу по созданию НОЦ мирового уровня обсудили во время заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». Мероприятие прошло в рамках международного форума «Технопром», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Пять пилотных проектов по созданию НОЦ мирового уровня различной специализации уже отобраны, но осталось много вопросов со стороны регионов, которые заинтересованы в реализации подобных проектов на своей территории: каковы критерии по отбору заявок и по оценке успешности реализации НОЦ? какие меры поддержки как в рамках нацпроекта «Наука», так и по направлению других нацпроектов и госпрограмм возможно будет получить? какова должна быть управляющая структура будущих НОЦ мирового уровня. По предложению Министерства науки и высшего образования РФ мы продолжим обсуждение этой темы, — отметил губернатор Новосибирской области, руководитель рабочей группы Госсовета РФ Андрей Травников.

За время реализации национального проекта «Наука» численность работающих в стране ведущих ученых должна увеличиться на 3300 человек, а доля молодых исследователей – вырасти на семь процентов и составить более половины общей численности исследователей. Чтобы достичь этих целевых показателей требуется выполнить множество условий: создать комфортные условия для научных исследований и для жизни ученых, обеспечить достойное вознаграждение за труд, расширить возможности внедрения результатов исследований в практическую деятельность, для решения этих задач и предназначены научно-образовательные центры мирового уровня.

Ценность и значимость научно-образовательных центров для социально-экономического развития понимают и другие регионы. В ходе работы подгруппы «Наука» о готовности создать НОЦ мирового уровня сообщили 40 регионов, четверть из них предполагают, что на их территориях будет не один такой центр. Например, Новосибирская область планирует как минимум два НОЦа — мультидисциплинарный и медицинский. Глава рабочей группы Госсовета РФ сообщил, что уже 26 субъектов РФ направили заявки с программами создания и развития НОЦ на своей территории. Напомним, что ранее по предложению членов рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука» Правительство РФ приняло решение не ограничивать количество НОЦ мирового уровня, создаваемых в рамках реализации нацпроекта «Наука», пятнадцатью, а допустить создание большего количества научно-образовательных центров мирового уровня, организовав их двухэтапный отбор.

Отмечается, что тематика будущих НОЦ весьма разнообразна: от агробиотехнологий до высокопроизводительных вычислений и урбанистики: каждая из территорий видит свои точки роста, сильные стороны. Причем в большинстве своем эти направления перспективны с точки зрения выхода на международный уровень.

Также во время заседания рабочей группы представители российских регионов рассказали о запуске своих проектов научно-образовательных центров мирового уровня. Например, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила о запуске проекта пермского НОЦ «Рациональное недропользование», министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин — о работе по созданию НОЦ «Техноплатформа 2035», а заместитель Губернатора Томской области Андрей Антонов — о концепции НОЦ Томской области.

Во время обсуждения работы по созданию НОЦ мирового уровня в регионах участники совещания отметили, что как правило поддержка реализации этих проектов идет исключительно в рамках нацпроекта «Наука». При формировании тематических НОЦ — например, в сфере медицины, агробиотехнологий, IT-сферы — для более эффективной и качественной работы необходима концентрация усилий не только в рамках нацпроекта «Наука», но и со стороны профильных ведомств, в рамках других национальных проектов. Соответствующее предложение рабочей группы Госсовета РФ, заявил Андрей Травников, будет направлено для рассмотрения в Правительство РФ.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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