Сузунский лесхоз запустил новую линию по переработке древесины за 22 млн рублей

АО «Сузунский лесхоз» первым в Новосибирской области приступило к реализации инвестиционного проекта по развитию глубокой переработки древесины, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Сузунский лесхоз является предприятием стратегического значения для Сузунского района и региона. Новая линия с качественным оборудованием будет способствовать увеличению объемов переработки как минимум в два раза, — подчеркнул исполняющий обязанности главы регионального минприроды Алексей Севастьянов.

По его словам, расходы по договору лизинга и строительству нового цеха предприятие осуществляет за счет собственных средств, полученных от переработки и реализации продукции. В проект вложено около 22 миллионов рублей. В дальнейших планах – приобретение нового лесозаготовительного оборудования и сушильного хозяйства.

Минприроды отмечает, что запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить объем переработки древесины с 11,3 тыс. до 22 тыс. кубометров в год, а также повысить среднемесячную заработную плату работников лесхоза.

Отмечается, что в настоящее время предприятия лесопромышленного комплекса региона осуществляют постепенный переход от первичной обработки древесины к производству более дорогостоящей продукции деревообработки, вводят в эксплуатацию современные производственные линии. Предприятиями продолжается работа по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью и реализации инвестпроектов.

В 2020 году реализовано пиломатериала (необрезного, обрезного), прочей продукции переработки и товаров народного потребления 49,7 тыс. кубометров на сумму 225 млн руб., что на 27 % выше уровня 2019 года.