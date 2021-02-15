Руководителей муниципальной системы образования будут назначать по новым правилам

В правительстве Новосибирской области представлена новая система назначения на должности руководителей муниципальной системы образования. Кандидатуры для назначения на должность руководителя муниципального органа управления образованием в Новосибирской области теперь будут согласовываться на региональном уровне, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, кандидатуры для назначения на должности руководителей муниципальных органов управления образованием в Новосибирской области начали согласовываться с региональным министерством образования, начиная с 2015 года. В 2020 году эти полномочия были закреплены за органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, поправками в Закон «Об образовании в РФ».

— Данная процедура должна обеспечить независимый и объективный отбор кандидатов на должности руководителей муниципальных органов управления образованием, что в свою очередь создаст условия для повышения качества и доступности образования в Новосибирской области, — подчеркнул заместитель губернатора.

Говоря о кадровой работе на муниципальном уровне региона, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отметил, что в рамках федерального проекта «Современная школа» с 2021 года министерство образования Новосибирской области начинает осуществление дорожной карты по реализации основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста.

В числе основных направлений региональной (муниципальной) кадровой политики в 2021 году министр назвал повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами, их непрерывное профессиональное развитие, создание единой региональной системы формирования кадрового резерва.