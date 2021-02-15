Свердловская колония поставила в Новосибирск 13 остановочных комплексов

Свердловская колония ИК-12 поставила в Новосибирск 13 остановочных комплексов, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. Отмечается, что за 2020 год в ИК-12 (г. Нижний Тагил) выполнено три заказа для муниципальных организаций других регионов, в том числе для города Новосибирска были изготовлены остановочные комплексы в количестве 13 штук.

— ИК-12 является крупнейшим производителем промышленной продукции в пенитенциарной системе России. Только в 2020 году здесь произвели товаров и оказали услуг на почти 600 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Исправительная колония № 12 находится в Нижнем Тагиле Свердловской области. В ней содержатся осуждённые, приговорённые к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; осуждённые при рецидиве и опасном рецидиве преступлений.