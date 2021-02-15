Машина за молчание: с какими случаями коррупции сталкивались на работе жители Новосибирской области

63% респондентов из Новосибирской области не сталкивались со случаями коррупции на работе: среди сотрудников коммерческих фирм эта доля составила 66%, среди сотрудников НКО — 67%, среди сотрудников бюджетных учреждений — 61%.

Жители региона, которым известно о случаях коррупции на работе, чаще всего упоминали злоупотребление полномочиями (23%). Профсферы, в которых чаще других происходит превышение полномочий, «Безопасность» (37%), «Высший менеджмент» (23%) и «Производство, сельское хозяйство» (21%), при этом среди опрошенных, которые подтвердили, что знают о подобных ситуациях на работе, чаще работают в государственных организациях (26%), еще 20% в некоммерческих организациях, и 18% — в коммерческих структурах.

Второе по частоте упоминаний проявление коррупции – кумовство и непотизм**. 19% жителей НСО сообщили, что им известно о подобных ситуациях на работе или на последнем месте, где они работали (в Москве таких – 24%).

Коммерческий подкуп вошел в тройку наиболее часто встречающихся коррупционных сценариев. На четвертом месте – дача или получение взятки.

В варианте ответа «другое», участники опроса привели такие примеры «машину подарили и дачу за молчание», «откаты», «слив информации госорганам», «хищение и присвоение материальных ценностей». А ситуации, когда респонденты лично были вовлечены в коррупционные истории, описаны так: «был свидетелем прямого нарушения закона, превышения полномочий, полного игнорирования законов о правах и свободе человека и личной жизни», «меня пытались вовлечь, но я предпочла уволиться», «после увольнения узнала, что руководители «наняли» давно своих родственников на вакансии и получали за них их деньги (от 50тыс руб мес). Родственники никогда не появлялись в компании, просто числились в документах, как работники».

Для контроля нежелательных действий со стороны сотрудников, в крупных компаниях обычно внедряется система комплаенс (compliance), это набор внутренних правил, определяющих соответствие действий сотрудников компании законодательству, отраслевым стандартам и корпоративной этике. 51% жителей Новосибирской области подтвердили, что в их компаниях такая система существует, чаще всего так отвечали работники бюджетных учреждений (56%), чуть реже – сотрудники коммерческих организаций (49%). Чаще всего система комплаенс организуется в компаниях из сфер «Банки, инвестиции, лизинг», «Безопасность» и «Управление персоналом». А реже всего — в профобласти «Искусство, развлечения, масс-медиа».

21% опрошенных респондентов из НСО заявили, что в их компаниях есть запрет на получение подарков от клиентов / партнёров свыше определенной стоимости. Выше всего доля таких респондентов заняты в банковской сфере и сфере безопасности (52% и 44% соответственно). Запрет на работу родственников / супругов вместе подтвердили 14% респондентов (52% — в сфере безопасности). Запрет на сотрудничество с компаниями, где работают родственники / супруги, есть в компаниях у 7% респондентов (31% — в сфере безопасности). По 5% респондентов заявили, что в их компаниях есть запрет на романтические отношения между руководителями и подчинёнными и просто между коллегами.

* комплаенс (compliance) — система внутренних правил, определяющих соответствие действий сотрудников компании законодательству, отраслевым стандартам и корпоративной этике

** непотизм – раздача доходных должностей друзьям или доверенным лицам