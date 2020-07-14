Светлана Радионова: сохранение экосистемы Волги на особом контроле Росприроднадзора

Административное расследование ведут специалисты Межрегионального управления Службы по Нижегородской области и Мордовии.

Виновники ЧП устанавливаются

Сообщение о чрезвычайном происшествии на крупнейшей реке России специалисты Службы под руководством Светланы Геннадьевны Радионовой получили вечером 1 июня. Речь шла о частичном затоплении поврежденного судна с последующим разливом нефтепродуктов в акваторию реки недалеко от деревни Иваново Нижегородской области.

Специалисты службы по надзору в сфере природопользования незамедлительно выехали на место происшествия и выяснили, что в 10 метрах от берега находится поврежденный буксир с затопленной кормой. Поверхность воды была покрыта масляной пленкой, а в воздухе присутствовал характерный запах нефтепродуктов. Сотрудники ведомства выяснили хронологию ЧП:

судно следовало в Череповец из Кстово;

произошло столкновение с дамбой при прохождении шлюзов;

корпус судна дал течь в зоне машинного отделения;

судно отбуксировали к прибрежной полосе.

По предварительным подсчетам Службы по надзору, загрязнено порядка 600 кв. метров акватории Горьковского водохранилища. Специалисты произвели забор проб природной воды на нефтепродукты для измерения масштабов вреда, причиненного водному объекту. Спасатели установили в акватории реки боновые ограждения для минимизации загрязнения реки.

Росприроднадзором проводится расследование с целью установить нарушителей, которые понесут ответственность за нанесенный ущерб окружающей среде.

Охрана Волги — экологическая стратегия России

Служба по надзору под началом Радионовой Светланы Геннадьевны держит на особом контроле экологические происшествия на самой большой реке Европы.

Росприроднадзор является одним из ответственных исполнителей приоритетного федерального проекта «Оздоровление Волги». Он был запущен с целью улучшения экологической ситуации в бассейне реки. Добиться этого предполагается за счет сокращения объемов сбросов загрязненных сточных вод не менее чем на 80%, а также проведения работ по оздоровлению поймы реки.

Радионова Светлана Геннадьевна отметила, что в рамках федерального проекта до 2024 года запланировано «множество мероприятий, направленных на стабилизацию и улучшение экосистемы реки». Под контролем Светланы Радионовой Служба осуществляет ежегодное проведение надзорных мероприятий, в том числе рейдов, административных и внеплановых проверок.

По словам Радионовой, экосистема Волги находится «в очень уязвимом положении», поэтому следует кардинально изменить стратегию по защите природного объекта.

«Долгие годы проблемы пытались решать точечно, но постепенно стало понятно, что здесь нужен комплексный подход», — подчеркнула Светлана Геннадьевна Радионова.

Фото: © rpn.gov.ru