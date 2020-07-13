«Родина» определила кандидатов в заксобрание

Конференция реготделения партии «Родина» утвердила 31 кандидата в заксобрание Новосибирской области по 31 округу из 38-ми и списки кандидатов по всем территориальным группам. Об этом Infopro54 сообщил лидер реготделения партии, депутат горсовета Вячеслав Илюхин. По его словам, в работе конференции приняли участие около 80 делегатов.

— Среди кандидатов такие знаковые в политике, в общественной жизни фигуры, как журналист Николай Сальников, экс-глава Ордынского района Владимир Колясников, — говорит Илюхин.

Примечательным является тот факт, что среди кандидатов в заксобрание от «Родины» оказался теперь уже бывший лидер коммунистов Калининского района Алексей Манохин, который пойдет на выборы на территории округа №23 в Калининском районе.

— Тоже от нас идет, — говорит Илюхин. — У нас коммунисты с единороссами как-то договариваются, округа «пилят». Поэтому ему сказали: ты никуда не пойдешь. Потому что там (На территории округа. — Ред.) идет главврач поликлиники. Он возмутился, что его исключили из секретарей. Мы ему сделали предложение, он согласился.

Информацию о своем участии на выборах от «Родины» подтвердил и сам Алексей Манохин.

Что касается лидера «родинцев» — Вячеслава Илюхина, то он также выдвинулся в заксобрание по округу №24 в Калининском районе, где основным его соперником может стать исполнительный директор АО Новосибирский механический завод «Искра» Сергей Кондратьев.

Напомним, ранее конференция реготделения «Родины» определила кандидатов в горсовет Новосибирска. Ими стали Аркадий Белов (округ №7, Железнодорожный район), Леонид Рыбин (№17, Калининский), Игорь Рытиков (№14 Калининский), Герман Болбат (№9, Заельцовский), Сергей Большаков (№13, Калининский), Андрей Кириллов (№45, Советский), Виталий Бертяков (№47, Советский) и Роман Котик (№48, Советский).

Ранее своих кандидатов в заксобрание области и горсовет Новосибирска определили на конференциях в реготделениях «Единой России» и КПРФ.

Фото с сайта реготделения партии «Родина»