Связь 4G МегаФона появилась еще в 23 населенных пунктах Новосибирской области

Базовые станции стандарта LTE впервые появились в населенных пунктах 12 районов Новосибирской области. Теперь мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с могут воспользоваться еще более 30 тысяч жителей региона, сообщили в пресс-службе МегаФона.

Как рассказали в пресс-службе компании, среди 23 поселков, где впервые появилась связь 4G МегаФона, есть как райцентры, так и совсем небольшие населенные пункты. Теперь абоненты МегаФона из этих сел и деревень смогут быстро скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть онлайн видео в HD-качестве, пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и учебы.

Также специалисты компании активно расширяли уже существующее покрытие сети 4G. В Искитиме, Куйбышеве, Карасуке, Чанах, Черепаново, Ордынском, Краснозерском, Большеречье, Петропавловке, Шараповском, Элитном, Горном, Новолуговом, Лебедево и Мочище в дополнение к уже действующим базовым станциям 4G построены новые вышки связи.

— Во время пандемии повысился спрос на онлайн-торговлю, доставку, видеоконференции и другие цифровые сервисы. В результате объемы мобильного трафика в сети МегаФона выросли на 15%. Чтобы наша сеть и дальше могла успешно справляться с нагрузками и обеспечивать высокое качество связи, технические службы в два раза ускорили темпы строительства новых базовых станций, и уже к середине этого года почти на 90% выполнили план развития сети, — комментирует Галия Сайфутдинова, директор Новосибирского отделения МегаФона.

По ее словам, росту скорости передачи данных способствовало и активное развитие транспортной сети МегаФона. В два раза увеличилась пропускная способность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Черепановском, Татраском, Карасукском и Ордынском районах.

Результативность этой работы подтвердили исследования международного агентства Ookla, проведенного во втором квартале 2020. МегаФон был вновь признан оператором самого быстрого мобильного интернета в Новосибирской области со средней скоростью загрузки данных 31,27 Мбит/с.

Фото предоставлено пресс-службой компании