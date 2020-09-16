Сибирские таможенники перечислили в российский бюджет более 104,5 млрд рублей

За 8 месяцев 2020 года Сибирским таможенным управлением (СТУ) перечислено в федеральный бюджет 104 млрд 65 млн рублей. Это на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили в пресс-службе СТУ.

— Рост платежей обусловлен в первую очередь увеличением объемов импорта товаров на 25,5%. Доля таможенных платежей, взимаемых при импорте, в сравнении с прошлым годом увеличилась с 93,7% до 96% и составила 99 млрд 864 млн рублей, — отметил заместитель начальника СТУ – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

По его словам, более 80% поступлений таможенных платежей за 8 месяцев 2020 года было обеспечено четырьмя таможнями региона – Сибирской электронной (29,1%), Иркутской (22,7%), Новосибирской (16,5%) и Омской (15,3%) таможнями.

Фото пресс-службы СТУ