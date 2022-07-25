Таможенники выявили 10 преступлений по линии лесоэкспорта из Алтайского края

В результате оперативных мероприятий, проводимых совместно с Управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю и Пограничным управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю, установлен контрабандный вывоз за пределы Российской Федерации более 3,3 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород. В период с января 2021 года по апрель 2022 года лес вывозился в страны ближнего зарубежья железнодорожным и автомобильным транспортом с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения. Организаторами незаконного перемещения лесоматериалов из Алтайского края являлись не только граждане России, но и иностранцы.

Также в результате совместных действий таможенники пресекли незаконный вывоз из страны более 450 кубометров древесины на сумму свыше 3,5 млн рублей. Лесоматериалы изъяты.

По всем выявленным преступлениям в сфере лесоэкспорта Алтайская таможня возбудила уголовные дела по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный денежный штраф.

Кроме того, по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования лесоматериалов в первом полугодии 2022 года таможня возбудила 20 дел об административных правонарушениях по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ.