Cмонтирован первый пролет эстакады в Кольцово

В Новосибирской области завершено строительство первого пролета эстакады в Кольцово, сообщает пресс-служба «Территориального управления автомобильных дорог» (ТУАД). Будущая эстакада будет иметь 2 полосы движения — по одной в каждую сторону. Протяжённость новой двухполосной дороги вместе с эстакадой составит 995 метров.

— На эстакаде в Кольцово полностью смонтирован первый пролет. Монтаж выполнен ООО «СпецТрансСтрой» в выходные, — говорится в сообщении.

Всего на объекте планируется монтаж шести пролетов по семь балок длиной 24 метра и один пролёт — семь балок по 12 метров.

— Строители продолжают работу — на опоре 1 выполняют устройство щебеночной подготовки под переходные плиты и армирование переходных плит, — рассказал генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов

Объект обеспечит комфортное движение, улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Работы на объекте идут в круглосуточном режиме.