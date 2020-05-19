Таможня упростила порядок декларирования лицензируемых товаров

Участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) теперь не нужно ставить на контроль в таможенном органе лицензию Министерства промышленности и торговли России, выданную в электронном виде. Сведения о лицензии будут отображаться в информационной системе таможенных органов автоматически, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Кроме того, сведения об исполнении лицензий также будут в электронной форме представляться таможенными органами в уполномоченный орган через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это значит, что владельцам лицензий больше не потребуется представлять в уполномоченный орган отчеты о ходе исполнения лицензий и справки об их исполнении.

В пресс-службе уточнили, что новая технология совершения таможенных операций в отношении лицензируемых товаров утверждена приказом ФТС России от 18.12.2019 № 1907 и применяется только в отношении лицензий Министерства промышленности и торговли РФ, выданных в форме электронного документа.

— К лицензируемым товарам относятся лесоматериалы, полезные ископаемые, минеральное и лекарственное сырье, драгоценные металлы и др. Ранее для того, чтобы продекларировать такие товары с представлением лицензии, участник внешней торговли должен был заранее представить в таможенный орган оригинал лицензии, поставить ее на контроль и сообщить, в каких таможенных органах товар будет оформляться, — отметил Начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений новосибирской таможни Сергей Шаурко.

Чтобы проверить, переданы ли Министерством промышленности и торговли сведения о лицензии в информационный ресурс таможенного органа, можно воспользоваться сервисом «Разрешительные документы» в Личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС России. Для этого понадобится код вида документа и номер.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни