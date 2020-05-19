Племенные организации района увеличили поголовье мясного скота в 1,5 раза

Племенные хозяйства Новосибирской области наращивают поголовье животных. В организациях по разведению мясного скота сейчас содержится 2,3 тыс. коров, что на 54% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном минсельхозе.

В организациях по разведению молочного скота содержится сейчас 28,4 тыс. коров – это на 3% больше, чем на эту же дату в прошлом году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что продуктивность коров в племенных организациях Новосибирской области составила 2395 кг молока, что на 12% больше, чем было в 1 квартале прошлого года. Лидерство по продуктивности дойного стада сохранил ЗАО Племзавод «Ирмень», за три месяца этого года здесь надоили 3157 кг молока от фуражной коровы. Чуть меньше показатели в ООО «КФХ Русское Поле» (2803 кг), а также в ООО «УЧХОЗ Тулинское» (2629 кг) и ООО «Сибирская Нива» (2334 кг).

Всего валовое производство молока в племенных организациях области за 1 квартал составило 68 тысяч тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 18%.

— Племенные ресурсы молочного скотоводства области имеют высокий генетический потенциал по продуктивности, — отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Сейчас в племенных организациях содержится 22% маточного поголовья скота, которое производит 41% молока в регионе. В отдельных племенных организациях надой на фуражную корову в несколько раз превышает среднеобластной уровень.

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