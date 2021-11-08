Тарифы ЖКХ снова вырастут

По сообщению Лайф.ру, в среднем рост составит 4,3%.

— Объявленное правительством повышение распространяется только на стоимость холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа, твёрдого топлива (при наличии печного отопления), а также на стоимость за отведение сточных вод и обращение с твёрдыми коммунальными отходами, — пояснила инженер ГБУ «Жилищник» Наталья. — А есть ещё и другие услуги, которые формально не относятся к коммунальным, но также указываются в платёжке. В частности, это стоимость содержания жилья, взносы на капремонт, оплата общедомовой ТВ-антенны, подъездного домофона и т.д. Их стоимость тоже, скорее всего, вырастет, но произойти это может не в июле, а прямо с начала 2022 года. Поэтому в начале нового года квартплата повысится у всех граждан.

Правительственные чиновники связывают предстоящее повышение с величинами годовой инфляции.

С такой привязкой не согласна Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая выступает за введение для ряда потребляемых гражданами ресурсов так называемых эталонных тарифов. Это подход, при котором цена для конечного потребителя определяется не по параметрам конкретной организации, а по среднему уровню расходов компаний в регионе. Такой метод согласуется с поручениями президента РФ, которые он дал в области жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году.

Однако пока правительство не поддерживает инициативу ФАС, а вместо этого предлагает усилить адресную поддержку отдельных категорий граждан, для которых в силу их низкого уровня доходов рост тарифов является существенной проблемой.