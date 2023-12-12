«Театр 13 трамвай» представит премьеру высокой комедии «Мизантроп»

Данная постановка осуществлена при финансовой поддержке Министерства культуры Новосибирской области.

Режиссер-постановщик – Сергей Шелковников.

Художник-постановщик – Анастасия Макарова.

Художник по свету – Андрей Бойко

Роли исполняют: Евгений Осокин, Илья Боров, Владислав Аксенов, Вероника Гальченко, Нина Плотникова, Полина Грушенцева, Максим Бурнашов, Виктор Лавринович.

Пьеса

«Мизантроп» — это высокая комедия в истинном, классическом смысле этого понятия. С одной стороны, в ней сохранены единство места, времени и действия, и персонажи постоянно оказываются в комических ситуациях. С другой, глубокая психологичность диалогов, отсутствие фарса, неоднозначность трактовок, поднимают эту пьесу до уровня зрительского переживания, заставляют «примерить на себя», поразмышлять. У героев, да и второстепенных персонажей нет четких ярлыков: плохой — хороший. Все они, как и реальные люди, не вписываются в рамки ходульных примитивных представлений.

«Мизантроп», написанный Мольером на пике славы – в 1666 году, не пользуется таким вниманием театралов, как, например, «Тартюф» или «Дон Жуан», но несет в себе все лучшее, что мы ждем от зрелого гения Мольера: блестящие комедийные высказывания, точные характеры, неоднозначные и глубокие проблемы, с которыми сталкиваются персонажи.

О спектакле

Полностью сохраняя текст Мольера, постановщики рисуют портрет современного мизантропа в попытке ответить на вопросы: «В чем причина желания отречься от общества? Как, не желая общаться с другими людьми, выстраивать дружеские и личные отношения? К чему это может привести героя?»…

Декорации спектакля представляют собой фотостудию, в которой сочетается нарочитая искусственность (глянцевый пол, световые приборы, пластиковые стулья) с природными элементами (дерево, водопад, камни). Это — отражение «идеальных» взглядов и стремлений героя и его же грубых, болезненных для окружающих высказываний, продиктованных идеализмом.

Классический текст, музыка в стиле «техно» и сгенерированный нейросетью видеоряд создают некое «вневременное пространство».

Возрастная категория: 16+