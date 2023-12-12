Скандальная Барби-блогер требует от новосибирского бизнес-наставника 1 млн рублей

Очередной скандал с участием тревел-блогера, которую называют красноярской Барби, разрешился в суде. Активистка уже не первый раз привлекает внимание публики своими поступками. Недавно женщина была оштрафована на 2 тысячи рублей за одиночный пикет у кинотеатра в поддержку фильма «Барби».

Но на этот раз Галина Магергут сама решила инициировать судебное разбирательство. Сибирячка подала иск в Кировский районный суд Красноярска к новосибирскому руководителю консалтингового агентства Станиславу Роженькову. Она утверждает, что заплатила за услуги эксперта и не получила желаемого результата.

― Роженьков называет себя учеником Аяза Шабутдинова, которого сейчас арестовали за мошенничество в Москве. Он убедил меня 11 августа 2023 взять кредит с высокими процентами и пообещал создать инфопродукт для блогеров по маркетингу. Он активно показывал в социальных сетях свою семью с новорожденными детьми, втирался в доверие. А после двухмесячной затянутой работы и ошибок в оформлении программы, 5 октября 2023 предложил расторгнуть договор и «нарисовал свою работу» в акте, который прислал лишь 25 ноября 2023. Я обратилась в суд с иском, чтобы он вернул мне 500 тысяч за обучение, возместил проценты по кредиту и моральный ущерб. Я считаю, что меня обманули, потому что мне обещали, что сразу после получения услуги, я смогу в два раза увеличить свой чек и заработать миллион. Этого не произошло, ― рассказала Infopro54 Галина.

На сайте суда действительно есть информация о поданном иске. Правда в карточке дела написано, что первого декабря судья оставил материал без движения.

Руководитель консалтингового агентства Станислав Роженьков поделился с журналистом Infopro54 своей точкой зрения на возникшую ситуацию.

― Нам от данного клиента была направлена претензия. На седьмой день мы ее удовлетворили в полном объеме и вернули деньги. Мы так сделали не потому что считаем, что Галина права, мы просто не хотим тратить время на все эти разбирательства. Я называю такие поступки потребительским экстремизмом, ― прокомментировал Станислав.

Галина не сообщила редакции о возмещенном ущербе. Она только пояснила, что дополнительно обратилась за помощью к председателю общероссийского движения предпринимателей Андрею Ковалеву.