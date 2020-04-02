ТЭЦ-5 на треть снизила «производство» золошлаков

Новосибирская ТЭЦ-5 уменьшила на 34% образование золошлаковой смеси от сжигания углей: по итогам 2019 года ее объем снизился в сравнении с предыдущим годом на 97 тысяч тонн до 191 тысячи тонн, сообщили в СГК.

Как подчеркнули специалисты, снижение образования отходов промпроизводства, основная часть которых — золошлаки, связано с переходом станции на малозольный бурый уголь.

Золошлаки — минеральная несгорающая часть угля, пригодная для производства строительных материалов, дорожного строительства, а также для сельского хозяйства и рекультивации нарушенных земель.

— Низкая зольность топлива повысила экологичность выработки электроэнергии и тепла в 2019 году. В случае с электроэнергией удельный объем образования отходов производства на единицу продукции снизился на 7,6 грамма на один кВт*ч и составил 17,3 г/кВт*ч. Для тепловой энергии этот показатель уменьшился на 8,8 грамма на одну Гкал — до уровня 20,1 грамма на одну Гкал, — отметили в СГК.

В настоящее время на золоотвале Новосибирской ТЭЦ-5 накоплено около 5 млн тонн золошлаковых отходов, оборудовать новые территории для их хранения нет необходимости. Это связано с планами реализации золошлаков.

— Уже несколько лет примерно пятая часть золы ТЭЦ-5, улавливаемой очистными устройствами, используется для переработки производителями сухих строительных смесей, бетона и других стройматериалов. География потребления — Новосибирск, Кемеровская и Томская области. В 2019 году реализовали 37 тысяч тонн, при этом спрос растет. Чтобы обеспечить потребности рынка стройматериалов, СГК намерена модернизировать систему отгрузки на станции, — рассказали в СГК.

Кроме того, компания планирует участие в проектах рекультивации земельных участков, в том числе промышленных полигонов: СГК будет поставлять золошлаковые материалы ТЭЦ-5 для этих целей. В прошлом году зола Новосибирской ТЭЦ-5 прошла государственную экологическую экспертизу. Скоро компания начнет отгружать золошлаковые материалы станции в промышленных масштабах.

СГК уже реализует проекты рекультивации с использованием золошлаков в нескольких регионах Сибири.

Фото: пресс-служба СГК