Конституцию не трогать, но чиновников ограничить

Более 50% голосов не набрал ни один из пунктов. При этом самым популярным стал предложенный редакцией альтернативный вариант — оставить Конституцию неизменной. За незыблемость Конституции высказались 46,3% от общего числа проголосовавших.

Что касается непосредственно поправок (если бы за них можно было голосовать по отдельности), то из них самой популярной стали ограничения для высших должностных лиц. Напомним, согласно поправке, президенту, членам правительства РФ, Совфеда РФ, депутатам Государственной Думы и госслужащим запрещены вид на жительство и гражданство иностранного государства. За это высказались 33,3% голосовавших.

В меньшей степени, чем патриотическое воспитание чиновников, участники опроса оказались озадачены собственными социальными гарантиями. За закрепление уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума и регулярной индексации пенсий в Конституции высказались 30,4% читателей сайта.

Замыкает тройку лидеров еще одна патриотическая поправка о верховенстве российского права над международными правовыми нормами. За нее проголосовали 21,2% участников. Согласно данной поправке, в случае признания Конституционным судом РФ международных правовых норм противоречащими Конституции их реализация на территории нашего государства становится невозможной.

Наименее близкими и понятными для участников голосования оказались остальные поправки, связанные с полномочиями органов федеральной власти и высших должностных лиц. Так за столь обсуждаемые ужесточенные требования к кандидату в президенты и запрет занимать эту должность более чем два срока проголосовали 19,3%, за возможность для президента отклонять федеральные законы через суд — 9,6%. За закрепление роли Госсовета — 8,6%, за увеличение полномочий Совета Федерации — 6,2%. Стоит отметить, что данные пункты изначально вызывали непонимание не только у обычных граждан, но и у опрошенных изданием экспертов — политиков и политологов.

Напомним, поправки в Конституцию РФ были предложены в послании президента Федеральному Собранию в середине января. 22 января соответствующий приказ президента был внесен в Госдуму на рассмотрение. 10 марта Госдума приняла соответствующие изменения большинством голосов. 16 марта изменения Конституции поддержали региональные парламентарии. Ранее предполагалось вынесение изменений на общенародное голосование 22 апреля, но из-за эпидемиологической ситуации перспективы его проведения пока неясны.