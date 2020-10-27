TEDxNovosibirsk2020: первый раз в формате Women

Впервые в Новосибирске в новом формате TEDxNovosibirskWomen “Бесстрашие”. На сцену выйдет 6 спикеров: 6 женщин, меняющих этот мир.

300 зрителей в зале и тысячи в онлайн трансляции услышат идеи женщин из медицины, искусства, политики, общественной деятельности и других сфер. В программе и разговор о профессии, и о спасении жизни, и о создании новой реальности в городском пространстве, и, конечно, перфоманс.

TEDxWomen — ещё один формат конференций, который проводится по лицензии TED уже 10 лет, это конференция, посвященная способности женщин и девочек быть творцами и инициаторами перемен. Как и привычный TEDx, событие создаёт команда энтузиастов.

TEDxWomenNovosibirsk2020 назван “Бесстрашием”, потому что пройдёт в самый неоднозначный год. И потому что формат остаётся рискованным для России.

На площадке TEDxWomenNovosibirsk2020:

Елена Губина расскажет в своём выступлении «Женщина-хирург: как добиться успеха в мужском мире», чем отличается работа современного травматолога-хирурга и почему в этой профессии женщин всё ещё меньше, чем мужчин.

Анна Терешкова самый высокопоставленный чиновник-женщина в Новосибирске, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Екатерина Кузнецова расскажет о том, что мы с вами можем спасти друг другу жизнь, если понадобится трансплантация костного мозга (кроветворных клеток). Где-то на земном шаре у каждого из нас может быть генетический близнец, чей костный мозг подойдёт для лечения.

В своём выступлении «Городские сказки» Марина Ягода расскажет, как набралась смелости реализовать свои задумки и прошла нелёгкий путь согласований и поиска финансов, чтобы рисовать на стенах в центре города.

Приглашаем всех совершенно бесплатно присоединиться к онлайн-трансляции конференции. Следите за новостями на официальном сайте https://www.tedxnovosibirsk.ru/ а также в соцсетях.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами