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Tele2 приглашает новосибирцев за связью и кофе

  • 11/06/2019, 12:22
Tele2 открыл первый в Новосибирске салон связи в коллаборации с сетью кондитерских Kuzina.

Tele2 приглашает новосибирцев за связью и кофеDigital-корнер открылся на ул. Станиславского, д. 17. Клиенты салона могут не только получить консультацию специалиста или оплатить услуги связи, но и выпить кофе или перекусить.

В одном совмещенном торговом зале расположены салон связи Tele2 и кондитерская Kuzina.  Здесь посетители могут произвести все операции с номером и счетом, купить мобильное устройство или модный аксессуар к нему, воспользоваться услугами денежных переводов и страхования, а также купить хороший кофе и свежую выпечку.

Tele2, последовательно развивая свою концепцию life style enabler, стала первой в России, кто, соединив телеком-компанию и ресторанный бизнес, вывела на российский рынок новый формат digital-кофейни. В мае 2017 года мобильный оператор и израильская сеть кофеен Cofix объявили о старте сотрудничества в Московском регионе и запустили совместную точку продаж.

В Сибири первый ко-брендиговый салон связи Tele2 с сетью кофеен открылся в Томске в декабре 2018 года в коллаборации с Barbarista Coffee. Сегодня в Томске работают уже четыре подобных проекта.

— Digital-кофейни являются отражением нашей стратегии «других правил» в фирменной рознице. Они позволяют нам на новом уровне взаимодействовать с клиентами, повышая уровень удовлетворенности после посещения салона связи. Также проекты в коллаборации повышают эффективность бизнеса каждого из партнеров с помощью кросс-промоушена. Ко-брендиговые торговые точки показывают отличные результаты. По опыту Томска мы видим, что количество посетителей в них в среднем на 15-20% выше, чем в классических салонах связи. Мы продолжим развивать проект в Сибири, увеличивая количество совместных точек продаж, — коммерческий директор МР «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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