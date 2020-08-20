«Телеком от роста спроса в этом году ничего не выиграл»

— Сергей, на какие проекты ваша компания сейчас направляет инвестиции?

— Работа по увеличению мощности нашей сети и строительству базовых станций — это главные приоритеты для инвестиций. Они будут сохраняться и далее. Это необходимое условие для качественного предоставления наших базовых услуг. Наша абонентская база ежегодно прирастает примерно на 5%, а это дополнительная нагрузка на сеть, с которой нужно работать.

— Как меняется конкуренция на рынке телекоммуникаций? За счет чего компании конкурируют в регионах?

— Последние четыре года наша компания показывает устойчивый рост, в том числе абонентской базы. Фактически это означает, что при отсутствии в стране новых потребителей, рост идет за счет перехода в сеть Tele2 абонентов от других операторов.

Почему они приходят к нам? Я думаю, здесь несколько причин. Первая — это выгода: за те же или меньшие деньги люди у нас получают больше. Вторая — уникальность нашего предложения. Третья — честность: люди знают, за что именно они платят, у клиентов отсутствуют какие-либо неконтролируемые расходы. Это позволяет компании показывать уверенные результаты развития в конкурентной среде. К слову, по выручке относительно всего рынка в целом Tele2 — самый быстрорастущий оператор в мире. Мы гордимся этим.

— Какую роль в конкуренции играют дополнительные сервисы, предлагаемые компанией? Внедрение каких сервисов оказалось наиболее удачным?

— Это, прежде всего, «Маркет Tele2». Сервис пользуется колоссальным успехом. Он позволил клиентам покупать гигабайты не у оператора, а на свободной площадке. Можно сказать, мы создали новый вид валюты — гигабайты, которые можно использовать в мире цифрового потребления.

Отмечу также успех сервиса «Выгодно вместе», позволяющего нашим абонентам создавать группы и получать скидку на абонентскую плату на своем тарифе до 20%. В период острой фазы пандемии опция была очень востребована. Думаю, что новые цифровые привычки, появившиеся в это время, сохранятся.

— Можете рассказать, какие еще сервисы ваша компания планирует выводить на рынок в 2020 году?

—Мы планируем запуск новых сервисов и тарифов, но о них не говорим до официального старта. Нам бы не хотелось, чтобы наши преимущества были скопированы конкурентами до того, как они выйдут на рынок.

— Актуально ли для компании повышение ARPU (средняя выручка на одного пользователя)? За счет чего это может произойти?

— ARPU на гигабайт снижается. В этом году это стало особенно заметно. Период пандемии принес определённые потери операторам, хотя вроде бы они должны были от этого выиграть. На деле же оказалось, что трафик значительно вырос, но резкого роста выручки не последовало. 95% трафика у нас приходится на пакетные тарифы. В период пандемии мы увидели, что клиенты стали более внимательно следить за тем, как они потребляют мобильный трафик, и более интенсивно использовать гигабайты, которые входят в пакет. Кроме того, многие клиенты мобильных операторов, которые раньше использовали несколько SIM-карт, сократили их количество до одной.

У нас сократилась часть доходов от бизнес-тарифов. Конечно, всё это не может не оказывать давление на цену услуг. Думаю, в ближайшие годы рынок ждёт трансформация в сторону повышения стоимости гигабайта в пакете, будут появляться новые пакеты с новым наполнением. Отрасли придётся перестраиваться, чтобы научиться монетизировать повышенный спрос. В моменте этого не произошло. От роста спроса отрасль ничего не получила.

— Какую роль в развитии отрасли может сыграть государство?

— Мы видим рост регуляторной нагрузки и внимания регулятора к отрасли в последнее время. Отрасль становится финансово ответственной за несвойственные для коммерческих предприятий цели — например, «закон Яровой».

Мы не ждем помощи от государства в связи с пандемией. Мы понимаем, что отрасль является системообразующей в новой цифровой экономике. Но с учетом жесткой конкуренции между четырьмя игроками и чрезвычайно низких цен, для внедрения новых технологий, повсеместного покрытия и высоких скоростей государство должно снизить регуляторную нагрузку на отрасль.

—Можно ли оценить экономическую целесообразность проектов для 5G? Каков может быть массовый спрос на эти услуги?

— 5G — это технология, преимущества которой пока не очевидны для простого пользователя мобильного интернета. Весь платежеспособный спрос сегодня удовлетворяет технология 4G. Дилемма внедрения 5G состоит в том, что, с одной стороны, технический прогресс провоцирует массовый выпуск абонентского оборудования. С другой — новых массовых подкреплённых платежеспособным спросом потребностей на рынках стран, запустивших 5G, фактически не возникло.

Лично я считаю, что в России в ближайшие годы эта технология внедряться не будет. У нас не решен вопрос с частотами, на которых стандарт 5G должен работать. Когда вопрос с частотами будет решен, потребуется несколько лет для того, чтобы операторы приняли инвестиционные решения по внедрению новой технологи, закупке оборудования и развертыванию его на базовых станциях. Не исключено, что в этом случае отсрочка может быть даже полезной. Мы сможем избежать «детских» ошибок при внедрении телеком-инноваций.

— По вашим оценкам, что станет основным драйвером выручки операторов в 2020 году?

— Наша базовая услуга – это мобильная связь. Поэтому будем наращивать базу, как на старых территориях, так и на новых. По-прежнему будем переводить наших клиентов из неактивных в активных пользователей мобильного интернета. В период пандемии, например, это происходило двузначными темпами. Надеемся, что те цифровые привычки, которые появились у наших абонентов, сохранятся. Мы продолжим создание коллабораций с лидерами других отраслей для того, чтобы сделать жизнь наших клиентов удобнее, а использование мобильной связи и мобильных сервисов – выгоднее.