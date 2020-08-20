Первого сентября в Новосибирске линейки будут только в 1 и 11 классах

— На оперативном штабе принято окончательное решение о проведении школьных линеек только для первый и выпускных, 11 классов. Это традиция и ее нужно сохранять, конечно, с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы каждый класс мог дистанцироваться от другого, — подчеркнул в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По остальным классам решение будет приниматься в индивидуальном порядке, так как у каждой школы своя ситуация с наполняемостью и возможностью размещения учеников.

Судя по сообщениям, которые сейчас появляются на сайтах городских школ, перекличка очно будет проходить только у первых классов. Ученикам и родителям со 2 по 11 класс предложено провести ее в онлайн-режиме через классные группы в WhatsApp.

Локоть также прокомментировал специфику масочного режима в школах. По его словам, в обязательном порядке маски и перчатки будут носить все сотрудники пищеблоков, работающие в столовой, где обедают ученики.

— Что касается учителей, то такое требование пока не стоит. Ученики в масках тоже сидеть пока не будут. Мы будем выполнять все распоряжения и установки Роспотребнадзора, — заявил мэр.

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