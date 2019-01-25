Температуру в домах Новосибирска контролируют при помощи логгеров

В текущем отопительном сезоне новосибирские энергетики впервые применяют логгеры – автономные регистраторы данных — для анализа температурного режима в квартирах горожан, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Прошлой осенью СГК приобрела 100 таких современных датчиков на сумму более 325 тысяч рублей, чтобы анализировать температуру в помещениях потребителей и в случае отклонения от утвержденных СНИПами норм сообщать об этом в управляющие компании и совместно устранять причины отклонений.

В компании рассказали, что логгер «мониторит» температурный режим в месте его расположения. Терморегистраторы можно устанавливать на любой период с любым заданным интервалом. В Новосибирске их устанавливают в квартире на одну неделю, показания для последующей обработки на компьютере фиксируются на протяжении этого периода 2 раза в час.

— Данные, собранные почти за три месяца (с ноября 2018 года по январь 2019 года), показали, что температура внутри помещений в контрольных точках соответствует действующим нормам. Так, в ноябре средняя температура в помещениях составила 23,3 градуса, в декабре — 23,7 градусов, в январе — 23,7 градусам, — уточнили в СГК.

Отмечается, что анализ показаний дает возможность проследить зависимость температуры наружного воздуха и соблюдения режима теплоснабжения в квартирах с размещенными логгерами. Анализ замеров температур позволяет оценить качество регулирования теплоносителя в сетях.

Фото: пресс-служба СГК