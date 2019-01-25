 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Температуру в домах Новосибирска контролируют при помощи логгеров

  • 25/01/2019, 12:49
Осенью Сибирская генерирующая компания приобрела 100 таких современных датчиков на сумму более 325 тысяч рублей.

В текущем отопительном сезоне новосибирские энергетики впервые применяют логгеры – автономные регистраторы данных — для анализа температурного режима в квартирах горожан, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Прошлой осенью СГК приобрела 100 таких современных датчиков на сумму более 325 тысяч рублей, чтобы анализировать температуру в помещениях потребителей и в случае отклонения от утвержденных СНИПами норм сообщать об этом в управляющие компании и совместно устранять причины отклонений.

В компании рассказали, что логгер «мониторит» температурный режим в месте его расположения. Терморегистраторы можно устанавливать на любой период с любым заданным интервалом. В Новосибирске их устанавливают в квартире на одну неделю, показания для последующей обработки на компьютере фиксируются на протяжении этого периода 2 раза в час.

— Данные, собранные почти за три месяца (с ноября 2018 года по январь 2019 года), показали, что температура внутри помещений в контрольных точках соответствует действующим нормам. Так, в ноябре средняя температура в помещениях составила 23,3 градуса, в декабре — 23,7 градусов, в январе — 23,7 градусам, — уточнили в СГК.

Отмечается, что анализ показаний дает возможность проследить зависимость температуры наружного воздуха и соблюдения режима теплоснабжения в квартирах с размещенными логгерами. Анализ замеров температур позволяет оценить качество регулирования теплоносителя в сетях.

Фото: пресс-служба СГК

Популярное с сайта

В Новосибирске можно оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду

25/01/2019, 10:57
Инновационный проект реализован Сбербанком совместно с одной из компаний-перевозчиков.

ПГК увеличила погрузку строительных грузов на ЗCЖД в девять раз

25/01/2019, 10:55
Основную номенклатуру грузов составляют железобетонные изделия, предназначенные для возведения магистрального газопровода «Сила Сибири».

А может бросить все и уехать в Астану?

25/01/2019, 09:00
Люди, живущие в Астане, могут наслаждаться жизнью в интересном и многогранном городе, где различные стили и традиции смешиваются вместе, создавая шумную атмосферу и неповторимую архитектуру. Слияние множества культур в единое целое, делает проживание в Астане комфортным для каждого.

Актуальный разговор

Почему повышение тарифов на ОСАГО — это не самая серьезная проблема

Все материалы
Новости

Выбросы Новосибирских ТЭЦ сократились более чем на 10 тысяч тонн

25/01/2019, 16:27

ТФОМС увеличил расходы по профилю «онкология» до 4 млрд рублей

25/01/2019, 16:09

В Чановском районе запущены очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод

25/01/2019, 16:03

«БелАЗ» будет использовать в производстве литий-ионные батареи из Новосибирска

25/01/2019, 14:13

В Новосибирске испытали инвалидную коляску-вездеход на обледенелых лестничных пролетах

25/01/2019, 13:33

В Новосибирске можно оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду

25/01/2019, 10:57

ПГК увеличила погрузку строительных грузов на ЗCЖД в девять раз

25/01/2019, 10:55

А может бросить все и уехать в Астану?

25/01/2019, 09:00

25 января Новосибирскую область с рабочей поездкой посетит Михаил Котюков

24/01/2019, 18:05

Новосибирская область в рейтинге самых дорогих строящихся жилых комплексов России

24/01/2019, 17:01

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×