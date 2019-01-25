В Новосибирске испытали инвалидную коляску-вездеход на обледенелых лестничных пролетах

Коляска-вездеход Caterwil в ходе зимнего эксперимента 2019 года показала, что может преодолевать лестничные пролеты и бордюры, несмотря на высоту снежных покровов. Инновационная коляска — разработка выпускника механико-технологического факультета НГТУ Ивана Невзорова, сообщили в пресс-службе университета.

В конце января команда Ивана провела испытания коляски-вездехода в условиях заснеженного города. Для эксперимента новосибирские инженеры в качестве площадок выбрали обледенелые каменные ступени часовни на Красном проспекте, заснеженный спуск в метро и не очищенные от снега и льда пешеходные пути. Испытания показали, что коляска легко справляется в зимних условиях с любыми дорогами и лестничными пролетами.

Инвалидное кресло-коляска с электроприводом Caterwil имеет колесную и гусеничную платформы. Для передвижения по ровной поверхности используется колесная платформа, а для преодоления лестниц, бордюров и других препятствий — гусеничная.

— Зимние городские условия создают трудности для обычных людей без ограничений по здоровью: легко поскользнуться, сложно подняться по заснеженным ступенями и перемещаться через сугробы. И, конечно же, для инвалидов зимние городские условия — еще больше проблема при передвижении. Обычные инвалидные коляски не позволяют перемещаться по неровным, скользким поверхностям, а зимой это обычное дело в городских условиях для пешеходов. Именно поэтому мы очередной раз подтвердили для себя, что смогли создать инновационный продукт Caterwil для благоприятной инклюзивной среды, чтобы человек с инвалидностью не зависел от внешних условий, — рассказал Иван Невзоров.

За последние два года работы компания сделала более 50 колясок и стала победителем премии «Надежда на технологии» в номинации «Лучший экспортный проект в сфере реабилитационной индустрии».

В сентябре 2018 года инвалидная-коляска-вездеход новосибирских инженеров победила на международных гонках на инвалидных колясках в Дюссельдорфе.

Фото: пресс-служба НГТУ