Темпы прироста потребления цемента в регионе снижаются

За шесть месяцев АО «Искитимцемент» произвело 421 тыс. тонн цемента – на 3,6% меньше, чем за январь–июнь 2018-го. Потребителям отгружено 418 тыс. тонн готовой продукции (-0,5% к уровню прошлого года), сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что наиболее востребованным в первом полугодии 2019-го оставался цемент ЦЕМ I 42,5Б: в отчетном периоде завод произвел 212 тыс. тонн данной марки, что составляет 50,3% от общего объема произведенной продукции. Также спросом среди потребителей пользовался цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, объем выпуска которого за шесть месяцев составил 184 тыс. тонн (43,6% в общем объеме). Напомним, что к началу строительного сезона специалисты АО «Искитимцемент» освоили выпуск двух новых видов цемента – ЦЕМ I 52,5Н и ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н. Доля новинок в общем объеме производства составила 0,8% (около 4 тыс. тонн).

— Чаще всего в первом полугодии клиенты отдавали предпочтение навальному цементу – таким образом доставлено 272 тыс. тонн – 65,1% от общего объема отгруженной продукции. Объем реализации тарированного цемента в отчетном периоде составил 146 тыс. тонн: 65 тыс. – в «биг-бэгах» по 1000 кг и 81 тыс. – в бумажных мешках по 25 и 50 кг, из них 14 тыс. тонн – на палетах, — уточнили на предприятии.

Учитывая преимущества автодоставки продукции, ориентируясь на потребности клиентов, «Искитимцемент» продолжает расширять собственный парк автоцементовозов. В преддверии «высокого» строительного сезона–2019 на завод поступили три новых седельных тягача Scania с полуприцепами «Сеспель». Автомобили, приобретенные в рамках реализации инвестиционной программы предприятия, заменят технику с превышенным сроком эксплуатации. Сегодня автопарк компании насчитывает 25 цементовозов различной грузоподъемности, которые оборудованы автономными комплексами для транспортировки цемента из цистерны в силос, из них 17 – современные тягачи с полуприцепами.

В «низкий» сезон выполнены все плановые ремонтно-восстановительные работы, что позволило обеспечить стабильное функционирование оборудования и своевременность поставок, повысить эффективность работы подразделений.

— Несмотря на то, что емкость цементного рынка Новосибирской области в 2019 году растёт по сравнению с 2018 годом, но, начиная с конца июня, темпы прироста потребления цемента заметно снижаются. Ситуацию может изменить постепенный рост строительного сектора как основного драйвера цементной отрасли за счет государственных мер поддержки, — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Так, расширение доступности льготной ипотеки как на покупку квартир в новостройках, так и на приобретение частных домов будет востребовано населением, и приведет к росту объема вводимых жилых площадей, а также стимулирует строительство необходимой инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, дорог.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»