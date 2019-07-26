Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Современное жилье: рационально и эстетично

ГК «Расцветай» предлагает жилье для тех, кто хочет переехать в новую квартиру уже в этом году. Срок сдачи Дома на Республиканской намечен на декабрь 2019-го.
  • 26/07/2019, 10:55
Современное жилье: рационально и эстетично

Работы на объекте идут полным ходом. Уже закончено возведение железобетонного 17-этажного каркаса. Сейчас застройщик приступил к внутренней отделке, монтажу окон, устройству канализации, водопровода и электропроводки.

Одно из достоинств жилья от ГК «Расцветай» — рационально скомпонованные квартиры. Дом на Республиканской также не стал исключением. Гардеробные, места для шкафов-купе, зонирование квартир на общие и приватные зоны, квадратные комнаты — все это позволит реализовать комфортные интерьерные решения с учетом интересов всех членов семьи.

ГК «Расцветай» предлагает жилье для тех, кто хочет переехать в новую квартиру уже в этом году

Огороженный двор без машин, вход через домофон, детские игровые и workout- комплексы — все это обеспечит комфортную жизнь новоселам Дома на Республиканской

Особого внимания в новом жилом объекте заслуживает остекление. При стандартной высоте окон в многоквартирных домах — 1, 50 см — в Доме на Республиканской они достигают 1,64 см, благодаря чему комнаты всегда будут наполнены солнечным светом. Любителям постоянного ощущения простора и современных интерьерных решений застройщик предлагает трехкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением, которое очень эффектно выглядит и имеет множество плюсов. Изюминка планировок некоторых квартир Дома на Республиканской — окно в ванной комнате. Такое решение выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Окно способствует быстрой вентиляции помещения, дает дополнительный свет и возможность наслаждаться уличными пейзажами даже принимая ванну.

ГК «Расцветай» предлагает жилье для тех, кто хочет переехать в новую квартиру уже в этом году.

На стройплощадке Дома на Республиканской работы идут полным ходом

Дом на Республиканской расположен в Дзержинском районе Новосибирска, сочетающем в себе преимущества развитой инфраструктуры с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом с новым домом находятся две остановки общественного транспорта: «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов «Новосибирск – Восточный», благодаря чему новоселы могут добраться до центра города всего за 15-20 минут.

Через дорогу от Дома на Республиканской располагается парковая зона, инициатором благоустройства которой стала ГК «Расцветай». Сквер появится в конце этого года. В настоящее время уже выполнен большой комплекс работ по благоустройству: высажены ели, рябины, яблони и кусты боярышника, а также проложены дорожки с асфальтовым покрытием, чуть позже будут установлены скамейки. Проводить свободное время в новом «зеленом оазисе» смогут не только будущие новоселы, но и все желающие.

Подробную информацию об объектах ГК «Расцветай» можно узнать у менеджеров отделов продаж.

По телефону: (383) 255-88-22

В офисах продаж:

  • ул. 25 лет Октября, 1/1(офис на стройплощадке)
  • ул. Фрунзе, 228, офис № 1(головной офис ГК «Расцветай»)

Рекламный материалЗастройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Популярное с сайта

Андрей Фишер назначен региональным управляющим Альфа-Банк в Новосибирске

Андрей Фишер назначен региональным управляющим Альфа-Банк в Новосибирске

25/07/2019, 18:54
До назначения на эту должность он занимал позицию директора регионального центра «Сибирский» Альфа-Банка по направлению малый, средний и корпоративный бизнес.

Возможности регионов по регулированию тарифов в электроэнергетике ограничили

25/07/2019, 18:06
В настоящее время до 15% тарифных решений по данным услугам - выше предельных максимальных уровней тарифов.
Государственная Дума продлила «дачную амнистию» до 2021 года

Государственная Дума продлила «дачную амнистию» до 2021 года

25/07/2019, 18:04
До 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Средний возраст продаваемой машины в Новосибирске увеличился на 7 месяцев

26/07/2019, 11:55

2ГИС нанёс на карту контейнеры для стекла и пластика

26/07/2019, 11:37

«Наука и образование» на проекте «Сибирь.ПРО»

26/07/2019, 10:55

Темпы прироста потребления цемента в регионе снижаются

26/07/2019, 10:44

Концессионеры один за другим «покидают» новосибирский трамвай

25/07/2019, 19:55

Андрей Фишер назначен региональным управляющим Альфа-Банк в Новосибирске

25/07/2019, 18:54

Возможности регионов по регулированию тарифов в электроэнергетике ограничили

25/07/2019, 18:06

Государственная Дума продлила «дачную амнистию» до 2021 года

25/07/2019, 18:04

НГУ открывает новую магистерскую программу

25/07/2019, 16:27

Завод ЭЛСИБ поставит четыре генератора на Иркутскую ГЭС

25/07/2019, 15:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска