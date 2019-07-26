Современное жилье: рационально и эстетично

Работы на объекте идут полным ходом. Уже закончено возведение железобетонного 17-этажного каркаса. Сейчас застройщик приступил к внутренней отделке, монтажу окон, устройству канализации, водопровода и электропроводки.

Одно из достоинств жилья от ГК «Расцветай» — рационально скомпонованные квартиры. Дом на Республиканской также не стал исключением. Гардеробные, места для шкафов-купе, зонирование квартир на общие и приватные зоны, квадратные комнаты — все это позволит реализовать комфортные интерьерные решения с учетом интересов всех членов семьи.

Особого внимания в новом жилом объекте заслуживает остекление. При стандартной высоте окон в многоквартирных домах — 1, 50 см — в Доме на Республиканской они достигают 1,64 см, благодаря чему комнаты всегда будут наполнены солнечным светом. Любителям постоянного ощущения простора и современных интерьерных решений застройщик предлагает трехкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением, которое очень эффектно выглядит и имеет множество плюсов. Изюминка планировок некоторых квартир Дома на Республиканской — окно в ванной комнате. Такое решение выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Окно способствует быстрой вентиляции помещения, дает дополнительный свет и возможность наслаждаться уличными пейзажами даже принимая ванну.

Дом на Республиканской расположен в Дзержинском районе Новосибирска, сочетающем в себе преимущества развитой инфраструктуры с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом с новым домом находятся две остановки общественного транспорта: «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов «Новосибирск – Восточный», благодаря чему новоселы могут добраться до центра города всего за 15-20 минут.

Через дорогу от Дома на Республиканской располагается парковая зона, инициатором благоустройства которой стала ГК «Расцветай». Сквер появится в конце этого года. В настоящее время уже выполнен большой комплекс работ по благоустройству: высажены ели, рябины, яблони и кусты боярышника, а также проложены дорожки с асфальтовым покрытием, чуть позже будут установлены скамейки. Проводить свободное время в новом «зеленом оазисе» смогут не только будущие новоселы, но и все желающие.

Подробную информацию об объектах ГК «Расцветай» можно узнать у менеджеров отделов продаж.

По телефону: (383) 255-88-22

В офисах продаж:

ул. 25 лет Октября, 1/1 (офис на стройплощадке)

(офис на стройплощадке) ул. Фрунзе, 228, офис № 1(головной офис ГК «Расцветай»)

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф